"Еще одна девочка": молодуха путиниста Петросяна объявила о пополнении в их семье

Жена путиниста Евгения Петросяна рассказала о своей новой радости и личном пополнении.

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Татьяна Брухунова приобрела очередную сумочку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова заявила о пополнении в семье.

На своей странице в соцсетях Брухунова опубликовала фото своего приобретения.

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"Прошу любить и жаловать, еще одна девочка в семействе Брухуновых появилась. Совершенно прекрасная малышка", – написала Татьяна.

Жена путиниста показала микросумочку с бахромой и отметила, что этот аксессуар отлично подойдет к ее летним образам.

Новая сумочка Татьяны Брухуновой / фото: скрин instagram.com/bruhunova/

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме

Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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