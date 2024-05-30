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"Умер, воскрес и высмеиваю других": Потап оправдался за слова про Заворотнюк

Анна Подгорная
30 мая 2024, 18:50
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Потап изложил свою версию о появлении в Сети его язвительного поста в адрес покойной актрисы.
Анастасия Заворотнюк, Потап
Смерть Анастасии Заворотнюк - Потап отрицает, что смеялся над покойной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/realpotap

Представители российской актрисы Анастасии Заворотнюк сообщили, что она скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с онкологией. Про смерть артистки якобы высказался украинский музыкальный продюсер и певец Потап.

Новость об этом распространилась в росСМИ - Алексей Потапенко выложил сторис в своем блоге в Instagram, в котором злорадствовал над смертью Анастасии Заворотнюк. Возмущенные таким поведением подписчики бросились на страницу музыкального продюсера, но поста про кончину актрисы не обнаружили. Тогда пресса страны-оккупанта заявила, что Потап просто удалил эту запись.

Вскоре после того, как общественность стала критиковать и всячески оскорблять Потапа за его якобы недостойное поведение, со своей версией событий выступил сам музыкант. Он назвал новость о том, что он высмеивал смерть Анастасии Заворотнюк, фейком. "Сначала похоронили меня, а потом я воскрес и высмеиваю смерти других... Российское ИПСО в действии, но предлагаю не вестись на такие провокации. Очередная дезинформация, которая имеет целью выставить украинцев в негативном свете. Не доверяйте сфотошопленным скринам, чтобы в нашем медиапространстве не было новостей, которые нацелены на дискредитацию украинцев. Это пример, как нас пытаются выставить нелюдями", - написал возмущенный Потапенко.

видео дня

Также музыкант записал видеообращение на русском языке, в котором выразил семье Анастасии Заворотнюк соболезнования, и посоветовал задуматься, с какой целью про него и покойную актрису выдумали этот фейк.

"Я понимаю, что вам нужно выставить украинцев в самом неприятном свете. Но хочу ответить на все фейк-новости, которые я только что прочитал о себе и о том, что я якобы высмеиваю смерть Анастасии Заворотнюк. Это, конечно кощунство. Потому что я узнал об этом сегодня только из этих фейк-новостей, и приношу глубочайшие соболезнования семье. И прошу фанов поддержать семью. Мы с Анастасией были приятелями, не раз работали вместе. Я любил Настю, и светлая память ей. А всем вам - побольше критического мышления. Ставьте под сомнения яркие новости о ярких персонажах, которые выходят. Потому что вас от чего-то пытаются отвлечь и к какому-то выводу пытаются направить. Ну да Бог с ними, с этими людьми. Светлая память Насте", - заявил Потап.

Потап про смерть Заворотнюк
Смерть Анастасии Заворотнюк - Потап отрицает, что смеялся над покойной / instagram.com/realpotap

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости:

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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