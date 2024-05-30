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"Ну что, Настя?": Потапа захейтили за злорадство из-за смерти Заворотнюк

Алена Кюпели
30 мая 2024, 16:13
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Украинский продюсер Потап в очередной раз угодил в скандал.
Потап высказался о смерти Заворотнюк
Потап высказался о смерти Заворотнюк / Коллаж Главред, фото Instagram/real_potap, АГН Москва

Украинский артист и продюсер Потап, который в последнее время не вылазит со скандалов, в очередной раз попал в неприятную ситуацию.

На этот раз, на Потапа набросились пользователи социальной сети Instagram за пост об Анастасии Заворотнюк, которая умерла в ночь на 30 марта.

Так, пропагандистские СМИ успели заскринить сторис Потапа, где он высказался относительно Заворотнюк. "Ну что, Настя. Весело было играть в образе, который выставлял украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", - написал Потап на фото с Заворотнюк.

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Потап высказался о смерти Заворотнюк
Потап высказался о смерти Заворотнюк / Скриншот телеграмм канала "Дневники знаменитостей"

В скорости Потап удалил сториз, но на его странице появились защитники российской актрисы, которые стали критиковать действия продюсера.

Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Потапа захейтили за пост о Заворотнюк
Потапа захейтили за пост о Заворотнюк / Скриншот Instagram/real_potap
Потапа захейтили за пост о Заворотнюк
Потапа захейтили за пост о Заворотнюк / Скриншот Instagram/real_potap
Потапа захейтили за пост о Заворотнюк
Потапа захейтили за пост о Заворотнюк / Скриншот Instagram/real_potap

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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