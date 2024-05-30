Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая скончалась в ночь на 30 мая 2024 года, еще в 2021 году написала то, как будет распределяться ее имущество после смерти.
Как пишут пропагандистские российские СМИ, Заворотнюк понимала, что шансов у нее нет и поэтому решила уладить все вопросы с наследством заранее, чтобы ее близкие не конфликтовали.
Элитные автомобили актриса переписала на свою мать. А вот особняк в поселке Крекшино, где Заворотнюк жила со своим мужем-фигуристом Петром Чернышевым, она разделила между своими старшими детьми - Анной и Майклом. При чем, мужу актриса, якобы не оставила ничего.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Дом размером в 632 квадратных метра оценивается ориентировочно в 160 млн рублей (около 2 млн долларов).
Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:
Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
Вас также может заинтересовать:
- Умерла Анастасия Заворотнюк: главные роли актрисы
- Как выглядела Заворотнюк перед смертью - последнее фото актрисы
- Умерла Анастасия Заворотнюк: что говорила об Украине фанатка Путина
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред