Анастасия Заворотнюк переписала наследство на мать и своих детей.

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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернишев жили в особняке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая скончалась в ночь на 30 мая 2024 года, еще в 2021 году написала то, как будет распределяться ее имущество после смерти.

Как пишут пропагандистские российские СМИ, Заворотнюк понимала, что шансов у нее нет и поэтому решила уладить все вопросы с наследством заранее, чтобы ее близкие не конфликтовали.

Дом Анастасии Заворотнюк / Фото Факты

Элитные автомобили актриса переписала на свою мать. А вот особняк в поселке Крекшино, где Заворотнюк жила со своим мужем-фигуристом Петром Чернышевым, она разделила между своими старшими детьми - Анной и Майклом. При чем, мужу актриса, якобы не оставила ничего.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Дом размером в 632 квадратных метра оценивается ориентировочно в 160 млн рублей (около 2 млн долларов).

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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