Умерла Анастасия Заворотнюк: главные роли актрисы

30 мая стало известно о том, что ночью скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк.

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Главные роли Анастасии Заворотнюк / Коллаж Главред, фото скриншот

30 мая стало известно о том, что после продолжительной онкологической болезни скончалась популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк.

Украинскому зрителю она больше всего запомнилась по роли няни Вики в ситкоме "Моя прекрасная няня".

Первой работой Заворотнюк в кино стала роль в фильме "Машенька".

Умерла Анастасия Заворотнюк - чем прославилась / Скриншот фильма "Машенька"

В 1993 году Заворотнюк сыграла в комедийном фильме "Лихая парочка". Актриса сыграла главную роль в ленте. По сюжету, в Шереметьево американская переводчица русского происхождения Кэт (героиня Натальи Селиверстовой), переодетая в полицейскую форму, знакомится с другой девушкой русского происхождения — Лизой (героиня Анастасии Заворотнюк). Первую по ошибке принимают за настоящую сотрудницу полиции из США, вторая представляется известной фотомоделью.

Заворотнюк также сыграла роль в боевике "Код Апокалипсиса".

Заворотнюк в фильме "Код Апокалипсиса " / Скриншот

В этом приключенческом боевике компанию Анастасии Заворотнюк в роли спецагента ФСБ Мари составили Венсан Перес, Владимир Меньшов, Оскар Кучера, Алексей Серебряков.

Еще одна роль актрисы - римейк популярного советского кино хита "Служебный роман. Наше время".

В главных и основных ролях снялись, помимо Заворотнюк (Ольга Рыжова), Светлана Ходченкова (Людмила Калугина), Владимир Зеленский (Анатолий Новосельцев), Марат Башаров (Юрий Самохвалов).

По сюжету Ольга Рыжова влюблена в Юрия Самохвалова. Вместе они проворачивают ловкую аферу.

Заворотнюк также сыграла в фильме "Артефакт". В этой картине, снятой в жанрах фантастики, триллера и приключений актриса воплотила персонажа по имени Рита.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Двое незнакомых друг с другом людей — Виктор (Александр Лазарев младший) и Рита — отправляются вместе из Москвы к морю на юг. Виктор был успешным программистом, создателем мегапопулярной программы "Артефакт". Его жизнь круто изменилась после смерти жены, от удара он не оправился. Его попутчица Рита – фотожурналистка, ее снимки публикуют модные издания. Она хамовата и весьма эксцентрична.

Последний фильм вышел с Заворотнюк уже тогда, когда актриса болела. Он был снят в 2018 году и назывался "Приставы".

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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