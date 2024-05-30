Умерла Анастасия Заворотнюк: главные роли актрисы

30 мая стало известно о том, что после продолжительной онкологической болезни скончалась популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк.
Украинскому зрителю она больше всего запомнилась по роли няни Вики в ситкоме "Моя прекрасная няня".
Первой работой Заворотнюк в кино стала роль в фильме "Машенька".
В 1993 году Заворотнюк сыграла в комедийном фильме "Лихая парочка". Актриса сыграла главную роль в ленте. По сюжету, в Шереметьево американская переводчица русского происхождения Кэт (героиня Натальи Селиверстовой), переодетая в полицейскую форму, знакомится с другой девушкой русского происхождения — Лизой (героиня Анастасии Заворотнюк). Первую по ошибке принимают за настоящую сотрудницу полиции из США, вторая представляется известной фотомоделью.
Заворотнюк также сыграла роль в боевике "Код Апокалипсиса".
В этом приключенческом боевике компанию Анастасии Заворотнюк в роли спецагента ФСБ Мари составили Венсан Перес, Владимир Меньшов, Оскар Кучера, Алексей Серебряков.
Еще одна роль актрисы - римейк популярного советского кино хита "Служебный роман. Наше время".
В главных и основных ролях снялись, помимо Заворотнюк (Ольга Рыжова), Светлана Ходченкова (Людмила Калугина), Владимир Зеленский (Анатолий Новосельцев), Марат Башаров (Юрий Самохвалов).
По сюжету Ольга Рыжова влюблена в Юрия Самохвалова. Вместе они проворачивают ловкую аферу.
Заворотнюк также сыграла в фильме "Артефакт". В этой картине, снятой в жанрах фантастики, триллера и приключений актриса воплотила персонажа по имени Рита.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Двое незнакомых друг с другом людей — Виктор (Александр Лазарев младший) и Рита — отправляются вместе из Москвы к морю на юг. Виктор был успешным программистом, создателем мегапопулярной программы "Артефакт". Его жизнь круто изменилась после смерти жены, от удара он не оправился. Его попутчица Рита – фотожурналистка, ее снимки публикуют модные издания. Она хамовата и весьма эксцентрична.
Последний фильм вышел с Заворотнюк уже тогда, когда актриса болела. Он был снят в 2018 году и назывался "Приставы".
Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:
Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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