"У него травма "Титаника": коллега Ди Каприо пояснила, почему он встречается только с юными девицами

Культовый фильм 1997 года, по мнению актрисы Кэтрин Райан, звезды сериала "Эпизоды", оставил тяжелый след на психике Ди Каприо.

Коллега Ди Каприо пояснила, почему он встречается только с юными девицами / ua.depositphotos.com и Instagram

Легендарный и оскароносный актер/продюсер Леонардо Ди Каприо – закоренелый ловелас и матерый холостяк. И известен тем, что встречается с девушками возраста не старше 25 лет. Коллега Ди Каприо Кэтрин Райан предположила, что он получил серьезную психологическую травму на съемках легендарного блокбастера "Титаник" режиссера Джеймса Камерона.

Дело в том, что недавно появилась информация о романе актера с 19-летней моделью из Израиля Иден Полани.

Культовый фильм 1997 года, по мнению Райан, звезды сериала "Эпизоды", оставил тяжелый след на психике Ди Каприо. Из-за чего актер, которому в 2023 году исполнится 49 лет, "застрял" в возрасте юного парня – красавца и художника Джека Доусона. Вот потому-то якобы Ди Каприо и выбирает для романов "одногодок".

А журналистка Кейтлин Моран в комментариях к посту Райан сыронизировала, что Ди Каприо почти каждую новую свою возлюбленную катает на яхтах где-нибудь в тропических краях.

"Мне кажется, что у него травма "Титаника". Он встречается с такими женщинами, будто ему все же столько же лет, сколько было во время съемок фильма, и он ВСЕГДА отдыхает на яхте. Парень нуждается в психотерапии", – написала Моран.

Леонардо Ди Каприо личная жизнь

Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.

Уже в конце августа его заметили на юге Франции возле элитного ночного клуба в компании украинки блогера и студентки лондонской бизнес-школы Марии Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.

Потом Ди Каприо застали во время романтической встречи с известной моделью Джиджи Хадид.

В конце декабря 2022 года Ди Каприо папарацци заметили в компании 23-летней актрисы Виктории Ламас. Они вместе ходили в голливудские рестораны. А потом провели новогодние праздники на яхте возле острова Сен-Бартелеми в Карибском море.

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