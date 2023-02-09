"У него травма "Титаника": коллега Ди Каприо пояснила, почему он встречается только с юными девицами

Легендарный и оскароносный актер/продюсер Леонардо Ди Каприо – закоренелый ловелас и матерый холостяк. И известен тем, что встречается с девушками возраста не старше 25 лет. Коллега Ди Каприо Кэтрин Райан предположила, что он получил серьезную психологическую травму на съемках легендарного блокбастера "Титаник" режиссера Джеймса Камерона.
Дело в том, что недавно появилась информация о романе актера с 19-летней моделью из Израиля Иден Полани.
Культовый фильм 1997 года, по мнению Райан, звезды сериала "Эпизоды", оставил тяжелый след на психике Ди Каприо. Из-за чего актер, которому в 2023 году исполнится 49 лет, "застрял" в возрасте юного парня – красавца и художника Джека Доусона. Вот потому-то якобы Ди Каприо и выбирает для романов "одногодок".
А журналистка Кейтлин Моран в комментариях к посту Райан сыронизировала, что Ди Каприо почти каждую новую свою возлюбленную катает на яхтах где-нибудь в тропических краях.
"Мне кажется, что у него травма "Титаника". Он встречается с такими женщинами, будто ему все же столько же лет, сколько было во время съемок фильма, и он ВСЕГДА отдыхает на яхте. Парень нуждается в психотерапии", – написала Моран.
Леонардо Ди Каприо личная жизнь
Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.
Уже в конце августа его заметили на юге Франции возле элитного ночного клуба в компании украинки блогера и студентки лондонской бизнес-школы Марии Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.
Потом Ди Каприо застали во время романтической встречи с известной моделью Джиджи Хадид.
В конце декабря 2022 года Ди Каприо папарацци заметили в компании 23-летней актрисы Виктории Ламас. Они вместе ходили в голливудские рестораны. А потом провели новогодние праздники на яхте возле острова Сен-Бартелеми в Карибском море.
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