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"Ты теперь штопаный батут": комик из "Квартала" жестко высмеял раненого Рогозина и Путина

27 декабря 2022, 11:13
Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий высмеял бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, якобы получившего ранение ягодиц во временно захваченном Донецке.
Великий, Рогозин
Комик из "Квартала" жестко высмеял раненого Рогозина и Путина / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Актер комедийной студии "Квартал 95" Юрий Великий жестко высмеял известного оккупанта − бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, якобы получившего ранение в ягодицы во временно оккупированном Донецке 21 декабря. Комик выложил новую пародию в YouTube.

Как известно, пропагандиста долго не могли доставить в Москву для операции. Поэтому Великий представил, как россиянин просил помощи у диктатора Владимира Путина. Юморист в образе раненого Рогозина позвонил диктатору и попытался объяснить, куда именно в него попал обломок ракеты.

"Мне попали прямо в центр принятия решений. Попали в то место, где "Роскосмос" при мне был. Ну туда, куда вас Медведев целовал после инаугурации", – сказал "Рогозин".

Кроме того, комик "попросил" диктатора поспособствовать его перелету в Москву, чтобы вытащить обломок, однако тот не упустил возможность пошутить над подчиненным.

"Выходит, что ты теперь штопаный батут? Ты что такое говоришь, двухочковый? Что я, тучи разгоню? Ты тоже не сравнивай ягодицы с Днем победы. Во-первых, меняй свой позывной с "Батута" на "Дуршлаг" и мы что-то придумаем", – закончил "Путин".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение.

Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.

До того российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.

Другие новости:

Владимир Путин Юрий Великий Дмитрий Рогозин новости шоу бизнеса
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