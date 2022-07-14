"Пародия на желтую прессу": Галкин высмеял российские СМИ и новости о нем

Максим Галкин, Ольга Скабеева, Владимир Соловьев / соцсети

Российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачёвой.

"Максим Галкин опять появился на публике с синяком"; "Максима Галкина нашли с выпученными глазами в лесу после сообщения о покушении"; "Сбежавший из РФ Максим Галкин получил по заслугам после отъезда в Израиль"; "Зрителей Галкина будут досматривать на наличие яиц"; "Депутат Милонов предложил забрать человеческий паспорт у Галкина", — гласят новости РФ.

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"Из лжи про меня в нашей прессе можно уже хит-парад составлять. Каждый день очередная ересь. Некоторые заголовки прямо пародия на жёлтую прессу", — написал юморист.

Артист ранее показал, что чувствует себя отлично. Он также поделился видео, на котором катается с сыном Гарри на велосипеде по парку.

Отметим, что Максим Галкин одним из первых покинул страну-агрессора после начала войны в Украине. Он активно выступает против решения Путина оккупировать нашу страну.

Кроме того, ранее пропагандистка Маргарита Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину.

В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

Недавно на Максима Галкина также завели уголовное дело.