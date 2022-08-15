Украинский актер "порвал" пародией на россиянку, которая не хочет выезжать из Крыма после "хлопков"

Юрий Великий/ Скриншот YouTube

Комедийный актер студии "Квартал 95" Юрий Великий записал пародию на видео, которое стало очень популярным в социальных сетях.

В частности, он скопировал россиянку, которая после взрывов в крымской Новофедоровке рыдала от того, что не хочет покидать Крым, который стал ей "родным". Актер симпровизировал, что еще могла наговорить ноющая оккупантка.

В новой версии ролика, ноющая роcсиянка и ее муж "коренные" крымчане, ведь живут там с 2014 года. Якобы, они выселили из квартиры крымско-татарских пенсионеров "по-человечески" и чисто "по-человечески" переоформили на себя квартиру, настучав в ФСБ.

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"Ну ладно мы бомбим Украину, но зачем бомбить в ответ. Неужели лидеры двух стран не могут просто договориться между собой, чтобы мы их бомбили, а они нас нет?" - пародирует актер женщину.

Она также якобы недоумевает, что "можно было такого курить в Крыму, чтобы 20 самолетов взлетели в воздух даже не взлетев".

Напомним, ранее известный голливудский актер Лиев Шрайбер (имеющий украинские корни) вновь приехал в Украину ‒ в качестве посла благотворительной платформы UNITED24. Об этом стало известно из эфира телемарафона.

Утром актера встретили на железнодорожном вокзале в Киеве. Ему в первую очередь показали фотовыставку, которая посвящена войне Украины против России.