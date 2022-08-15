Звезда фильма о Росомахе приехал в Киев поддержать украинцев

Голливудский актер и режиссер с украинскими корнями Лиев Шрайбер приехал уже во второй раз в Украину, чтобы поддержать украинцев во время войны.
Известный голливудский актер Лиев Шрайбер (имеющий украинские корни) вновь приехал в Украину ‒ в качестве посла благотворительной платформы UNITED24. Об этом стало известно из эфира телемарафона.
Утром актера встретили на железнодорожном вокзале в Киеве. Ему в первую очередь показали фотовыставку, которая посвящена войне Украины против России.
К слову, в Украине Шрайбер пребывает не только как посол UNITED24. Он также один из кураторов проекта Suport Humans ‒ инициативы по строительству и запуску отдельного военного госпиталя для раненых бойцов ВСУ.
Лев Шрайбер уже много лет играет ведущие роли в голливудских фильмах и сериалах. Широкой публике он стал известен после роли в одной из частей хоррор-франшизы "Крик" и роли Саблезуба в супергеройском боевике "Люди Икс: Начало. Росомаха", а также по главной роли в сериале "Рэй Донован".
Напомним, ранее, в апреле 2022 года, Лев Шрайбер приезжал в Перемышль, на украино-польскую границу, чтобы помогать украинским беженцам.
В Перемышле Лев Шрайбер помогал на кухне - резал продукты и готовил борщ для тех украинцев, кто нуждается в горячей пище и поддержке. Артист даже заработал рабочие мозоли, которые его коллеги по волонтерству назвали настоящим "боевым крещением" для каждого повара.
Позднее Шрайбер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В своей речи он упомянул войну в Украине, которая, по мнению артиста, не должна сходить с первых полос именитых СМИ - Европа и Америка не должны забывать о трагедии целого народа, которая происходит у них под носом.
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