УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Голливудский актер украинского происхождения готовит борщ для беженцев на польской границе

13 апреля 2022, 16:19

Лев Шрайбер поддерживает украинцев и словом, и делом.

Лев Шрайбер готовит борщ для украинских беженцев в Перемышле / instagram.com/lievschreiber

Лауреат премии "Тони", американский актер Лев Шрайбер прибыл в Перемышль, на украино-польскую границу, чтобы помогать украинским беженцам.

Дедушка Шрайбера по материнской линии, которого сам актер считал своим образцом настоящего мужчины в юности, был эмигрантом из Украины. Шрайбер чтит свои корни и с гордостью называет себя и своих детей потомками украинских эмигрантов.

Во время войны в Украине артист занялся волонтерской деятельностью для своей исторической родины: помогает собирать средства для украинцев, а также отправился готовить еду для украинских беженцев.

В Перемышле Лев Шрайбер помогал на кухне - резал продукты и готовил борщ для тех украинцев, кто нуждается в горячей пище и поддержке. Артист даже заработал рабочие мозоли, которые его коллеги по волонтерству назвали настоящим "боевым крещением" для каждого повара.

Актер сотрудничает с World Central Kitchen - некоммерческой организацией, которая занимается обеспечением питания во время различных стихийных бедствий и гуманитарных катастроф во всем мире.

"Борщ на 1500 человек! World Central Kitchen продолжает оставаться рок-звездой в том, что касается помощи и пищи для тех, кто потерял почти все. Я очень горжусь своей мозолью. Все повара говорят, что это настоящий почетный знак", - подписал фото и видео с полевой кухни Шрайбер. Кроме того актер оставил ссылки на онлайн ресурсы, через которые небезразличные люди могут отправить деньги на помощь украинцам.

Читайте такжеДо мурашек: Тина Кароль, Юлия Санина и Дорофеева исполнили "Червону калину" на стадионе в Варшаве

Ранее в кейтеринге в Польше волонтерил колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво - не смог остаться в стороне от трагедии, которая охватила Украину.

Другие новости:

viber
война в Украине шоу-бизнес вторжение России военное вторжение российское вторжение новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Популярное
Вырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с АзовомВырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с Азовом Полнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе УкраиныПолнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе Украины Зло и боль вернутся в Москву: астролог предрек России скорую расплату за войну в УкраинеЗло и боль вернутся в Москву: астролог предрек России скорую расплату за войну в Украине Рашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танкРашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танк Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду
Поддержите Главред

Последние новости

16:32

Полное энергетическое эмбарго: у Зеленского анонсировали новые санкции против РФ

16:31

Миф о "братских народах" рухнул после Крыма и Донбасса: в МИД Украины разнесло резкие слова Макрона

16:19

Голливудский актер украинского происхождения готовит борщ для беженцев на польской границеВидео

16:17

Новая война к 9 мая, или Почему Путин хочет защищать Беларусь от Западамнение

16:12

Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
16:03

ВСУ уничтожили два российских самолета, которые бомбили Харьков

15:58

Задержание Медведчука: у Зеленского объяснили, что ждет кума ПутинаВидео

15:42

Достанут до Калуги и Липецка: США планируют вооружить Украину мощными ракетамиВидео

15:34

Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и простоВидео

15:30

Мариуполь под контролем ВСУ, но Россия уже пытается готовить в городе "парад" к 9 маяВидео

15:27

"Если бы не эта история с Украиной": Макаревич рассказал, как Россия испоганила ему жизнь

15:26

Криптовалюта - инвестиционная причуда или инвестиционный инструмент? новости компании

15:20

"Можно забанить Полякову, но ее голос никогда": Ефросинина поделилась нереальной колыбельнойВидео

15:09

Лидирует Оксана Марченко: Григорий Решетник анонсировал кастинг на главную героиню "Холостячки"

15:08

Путин стягивает на Донбасс войска, количество которых будет больше сил ВСУ в 5 раз – The TimesВидео

14:41

Меню на Страстную неделю 2022: что можно есть и готовить, чтобы привлечь удачу и здоровьеВидео

14:40

До мурашек: Тина Кароль, Юлия Санина и Дорофеева исполнили "Червону калину" на стадионе в ВаршавеВидео

14:37

"Дом с 17 века": в сети показали дом оккупанта, который мародерил в Буче

14:27

России позарез нужна эвтаназия: почему РФ должна распасться на 20-30 государствмнение

14:12

Битва за Донбасс и на юге в сторону Мариуполя и Крыма: в НАТО назвали сценарий нового этапа войныВидео

Реклама
14:10

Накипь из чайника - суперудобрение для рассады и цветов: в чем польза и как применять

14:00

Love is: когда жена футболиста пакует дроны для ЗСУ

13:34

Засыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в средине апреля

13:25

Германия будет предоставлять Украине тяжелое вооружение: коалиция согласовала поставкиВидео

13:12

Военные НАТО в восторге от ВСУ: Грозев назвал главную преграду вступлению Украины в Альянс

12:51

Украине нужны танки и гаубицы, а не похлопывания по плечу и запоздалый визит Штайнмайерамнение

12:49

Трагедия в семье Alyona Alyona - рашисты убили кума артистки

12:42

Больше не сможет обстреливать мирные города: ВСУ отобрали у оккупантов полностью заряженный ГрадВидео

12:30

Планы России по окружению ВСУ на Донбассе: у Байдена дадут оружие, которое требует УкраинаВидео

12:11

"Эти два народа – братья": Макрон отказался называть "геноцидом" зверства России в УкраинеВидео

11:46

"Переломы открытые, смотреть невозможно": оккупанты не хотят возвращаться в Украину после жутких потерьВидео

11:34

Предоставят авто Humvee и БПЛА: США планируют расширить военную помощь Украине – The Washington PostВидео

11:21

"Ми будем стояти!": Наталья Могилевская записала песню для героической украинской нацииВидео

11:13

Достигнуть цели и выбить оккупантов: на Запорожчине тероборона более 5 часов билась с войсками РФ

10:48

Оборона Мариуполя укрепилась, морская пехота прорвалась и объединилась с Азовом - АрестовичВидео

10:44

Рэпер Face о войне России против Украины: "Мне стыдно, что я русский"

10:38

РФ может применить химическое оружие в Киеве и других регионах – Минобороны

10:37

Дефолт для России может быть хуже нефтяного эмбаргомнение

10:32

В оккупированном Мелитополе расстреляли авто с буквой Z:  захватчики ищут "нацистского снайпера"

10:30

Гороскоп на завтра, 14 апреля 2022: Стрельцам – трудности, Ракам – деньги, Весам – долгожданная встреча

Реклама
09:58

"Пока не выведут войска, мы вас не возим": таксист в Беларуси отказался везти оккупанта РФВидео

09:57

Ночью вражеские танки горят лучше: ВСУ "отминусовала" технику РФ и показали это на видео

09:55

Погорел на слове "паляниця": на Ровенщине задержали российского диверсанта со взрывчаткой

09:44

Украинский продюсер показал "подарок", который оккупанты оставили у него в доме

09:29

Голливудский актер заявил о готовности взять оружие и воевать за Украину

09:28

Сотня орков потеряли руки и ноги: в Петербурге очередь из скорых с ранеными оккупантамиВидео

09:15

Сколько еще продлится война в Украине: назван решающий фактор - он проявится в течение месяца

09:00

Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2022: Скорпионам – деньги, Козерогам – судьбоносная встреча

08:53

Война в Украине и лютая шизофрения Россиимнение

08:48

ВСУ сбили юбилейную 300-ю воздушную цель РФ – "поджарили" вражеский штурмовик Су-25

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять