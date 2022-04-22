От борщей к бункеру: голливудский актер рассказал о тревожной ночи в украинском убежище

Лив Шрайбер провел несколько ночей в украинском убежище / instagram.com/lievschreiber

Лауреат премии "Тони", американский актер Лев Шрайбер имеет украинские корни, и во время войны, которую русские агрессор развернул на территории его исторической родины, он решил заняться волонтерством.

Ранее на польской границе Шрайбер готовил еду для украинских беженцев, тепеь он решился пересечь границу, и около недели провел во Львове.

Актер посещал волонтерские пункты, общался с украинцами и вел подробный отчет о своих приключениях в охваченной войной Украине. При этом он не забывал напомнать подписчикам о необходимости пожертвований на счет пострадавших от войны с рф украинцев.

Шрайбер на своей странице в Instagram выложил ролик, иллюстрирующий одну ночь из жизни современных украинцев. Большую часть времени он провел в подвале гостиницы, так как воздушную тревогу объявляли трижды. Там, во львовском убежище, голливудский актер слушал истории украинцев о войне. Позже он выразил свое восхищение мужеством и спокойствием украинского народа.

"Бессонная ночь во Львове. Воздушная тревога срабатывала не менее 3 раз. Находясь в подвале нашего отеля, я был так впечатлен тем, насколько оптимистичными и храбрыми казались люди, которых я там встречал. Столько историй, такие невероятно стойкие люди", - рассказал Шрайбер.

Читайте также"Святое семейство": молодая жена Макаревича показала нежное фото с музыкантом и новорожденным сыном

Ранее экс-солист группы Время и Стекло Алексей Positiff записал первый сольный трек, в котором "воспел" российских блогеров. Назвал свое творение артист лаконично - "Боже, яке кончене".

Другие новости: