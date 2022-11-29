Александр Лукашенко и Юрий Великий / скриншот из видео, фото УНИАН

Комик и артист студии "Квартал 95" Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение. Соответствующий ролик был опубликован на официальном YouTube-канале актера.

Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.

"А ты что, не слышал? На меня же готовится покушение. Украина и Польша под руководством разведки НАТО хотят меня ликвидировать. И потом обвинить в этом Путина", – рассказал "Лукашенко". На вопрос оператора, кто ему вообще рассказал, о подготовке покушения артист в образе ответил лаконично: "Путин".

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.

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