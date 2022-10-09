Звезды "Вечернего квартала" Великий и Оруджова выпустили мощную пародию на русских оккупантов

Юрий Великий и Анастасия Оруджова / коллаж УНИАН

Актер "Квартала 95" Юрий Великий вместе с коллегой из "Женского Квартала" Анастасией Оруджовой порадовали украинцев новой пародией на русских оккупантов.

Третьим пригласили блогера Владимира Золкина ‒ известного летописца допросов пленных русских агрессоров. Так, по сюжету пародии, Золкин звонит жене пленного "Ваньки" в исполнении Оруджовой.

"Он погиб? Он погиб в плену? А, жив? А когда он погибнет? Вы бы могли узнать? Я просто себе уже "Lada" присмотрела такую красненькую, под цвет ногтей. А их всего две осталось. Они здесь вообще как горячие пирожки разлетаются", ‒ сказала актриса, пребывая в образе.

Сам пленный оккупант, роль которого и сыграл Юрий Великий, также взял трубку, чтобы пообещаться со своей "женой". Однако та ответила: "Слышь, набери меня, пожалуйста после 7-ми вечера, я просто сейчас на маникюре".

Оккупант в ответ говорит: "Настя, ты что, дурная? Какое после 7-ми? Я же тебе говорю, я в плену на Украине".

Женщина ответила: "А я в салоне на маникюре, я сюда месяц ждала, чтобы попасть. Трудно записаться".

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачёвой.

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