Звезда "Квартала 95" снял мощную пародию на побитого пропагандиста Соловьева

Юрий Великий и Владимир Соловьев / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Комик из коллектива "Квартал 95" Юрий Великий порадовал поклонников новой пародией на закоренелого русского телепропагандиста Владимира Соловьева.

В это раз в исполнении Великого Соловьев появился в эфире с побитым лицом (как недавно это произошло и в реальной жизни ‒ вышел в прямой эфир с синяками и царапинами на лице).

Что именно с ним произошло, пропагандист не говорил. Впрочем в Сети быстро предположили, что его "покоцали" люди из окружения российской легендарной поп-певицы Аллы Пугачевой, которую кремлевский пропагандист с пеной у рта ругал.

Великий, пародируя Соловьева, предположил, что именно с тем могло случиться плохого.

"С чего вы взяли, что меня кто-то побил? Может я сам это сделал. Мало ли что могло случиться. Может я просто полез на дерево спасать котенка и упал потом лицом на котенка. Или может я просто бабушку через дорогу переводил, а ее дедушке это не понравилось. Но откуда вы знаете, может я с бомжами дрался. Я, кстати, как-то дрался с бомжами. Навалил им знатно. Просто в коробку, где они спали. Собственно, из-за этого драка и началась", ‒ говорил в кадер псевдо-Соловьев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачёвой.

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