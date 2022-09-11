Звезда "Квартала 95" снял мощную пародию на побитого пропагандиста Соловьева

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий снял мощную пародию на избитого русского пропагандиста Владимира Соловьева,
Комик из коллектива "Квартал 95" Юрий Великий порадовал поклонников новой пародией на закоренелого русского телепропагандиста Владимира Соловьева.
В это раз в исполнении Великого Соловьев появился в эфире с побитым лицом (как недавно это произошло и в реальной жизни ‒ вышел в прямой эфир с синяками и царапинами на лице).
Что именно с ним произошло, пропагандист не говорил. Впрочем в Сети быстро предположили, что его "покоцали" люди из окружения российской легендарной поп-певицы Аллы Пугачевой, которую кремлевский пропагандист с пеной у рта ругал.
Великий, пародируя Соловьева, предположил, что именно с тем могло случиться плохого.
"С чего вы взяли, что меня кто-то побил? Может я сам это сделал. Мало ли что могло случиться. Может я просто полез на дерево спасать котенка и упал потом лицом на котенка. Или может я просто бабушку через дорогу переводил, а ее дедушке это не понравилось. Но откуда вы знаете, может я с бомжами дрался. Я, кстати, как-то дрался с бомжами. Навалил им знатно. Просто в коробку, где они спали. Собственно, из-за этого драка и началась", ‒ говорил в кадер псевдо-Соловьев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.
В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачёвой.
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