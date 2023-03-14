Трейлер фильма с темнокожей русалочкой: старый сюжет, новые герои и буйный гнев зрителей

Студия Disney выпустила первый полноценный трейлер киноэкранизации своего легендарного мультфильма "Русалочка". Но публике трейлер пока не нравится, о чем говорит многосоттысячое количество дизлайков на официальном студийном канале на Youtube.
В ролике показали всех главных персонажей – Халли Бэйли в роли русалочки Ариэль, царя Тритона, роль которого исполнил Хавьер Бардем, ведьму Урсулу, которую сыграла Мелисса Маккарти и баклана Скаттла – его озвучила комик Аквафина.
Также в трейлере показали шторм, во время которого корабль принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг) терпит крушение, русалочка Ариэль спасает его и выносит на берег.
Соответственно, легендарный режиссер Роб Маршалл ("Чикаго", "Чем дальше в лес") решил не отходить от сюжета оригинального мультфильма 1989 года - и снял большинство классических эпизодов, включая сделку Ариэль с ведьмой Урсулой, прогулку на лодке с принцем, а также песни из оригинального мультфильма
Премьера новой "Русалочки" состоится 26 мая нынешнего года.
Напомним, ранее легендарный голливудский актер Киану Ривз внезапно порадовал своих поклонников, неожиданно явившись на их свадьбу.
57-летний актер остановился в отеле в графстве Нортгемптоншир. Там же местная пара праздновала свою свадьбу. Жених – Джеймс Роаднайт встретил знаменитость в баре отеля и пригласил Киану на торжество. Актер не отказался и посетил торжество.
До того сообщалось, что украинская актриса Иванна Сахно сыграет в спин-оффе "Звездных войн" от студии Disney+. Девушка снимется в сериале "Звездные войны: Асока".
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