Трейлер фильма с темнокожей русалочкой: старый сюжет, новые герои и буйный гнев зрителей

Студия Disney выпустила первый полноценный трейлер фильма о русалочке Ариэль - полнометражную экранизацию легендарного мультфильма.

фильм "Русалочка" / скриншоты из видео

Студия Disney выпустила первый полноценный трейлер киноэкранизации своего легендарного мультфильма "Русалочка". Но публике трейлер пока не нравится, о чем говорит многосоттысячое количество дизлайков на официальном студийном канале на Youtube.

В ролике показали всех главных персонажей – Халли Бэйли в роли русалочки Ариэль, царя Тритона, роль которого исполнил Хавьер Бардем, ведьму Урсулу, которую сыграла Мелисса Маккарти и баклана Скаттла – его озвучила комик Аквафина.

Также в трейлере показали шторм, во время которого корабль принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг) терпит крушение, русалочка Ариэль спасает его и выносит на берег.

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Соответственно, легендарный режиссер Роб Маршалл ("Чикаго", "Чем дальше в лес") решил не отходить от сюжета оригинального мультфильма 1989 года - и снял большинство классических эпизодов, включая сделку Ариэль с ведьмой Урсулой, прогулку на лодке с принцем, а также песни из оригинального мультфильма

Премьера новой "Русалочки" состоится 26 мая нынешнего года.

Напомним, ранее легендарный голливудский актер Киану Ривз внезапно порадовал своих поклонников, неожиданно явившись на их свадьбу.

57-летний актер остановился в отеле в графстве Нортгемптоншир. Там же местная пара праздновала свою свадьбу. Жених – Джеймс Роаднайт встретил знаменитость в баре отеля и пригласил Киану на торжество. Актер не отказался и посетил торжество.

До того сообщалось, что украинская актриса Иванна Сахно сыграет в спин-оффе "Звездных войн" от студии Disney+. Девушка снимется в сериале "Звездные войны: Асока".

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