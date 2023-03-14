УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Трейлер фильма с темнокожей русалочкой: старый сюжет, новые герои и буйный гнев зрителей

14 марта 2023, 21:42
Студия Disney выпустила первый полноценный трейлер фильма о русалочке Ариэль - полнометражную экранизацию легендарного мультфильма.
Русалочка
фильм "Русалочка" / скриншоты из видео

Студия Disney выпустила первый полноценный трейлер киноэкранизации своего легендарного мультфильма "Русалочка". Но публике трейлер пока не нравится, о чем говорит многосоттысячое количество дизлайков на официальном студийном канале на Youtube.

В ролике показали всех главных персонажей – Халли Бэйли в роли русалочки Ариэль, царя Тритона, роль которого исполнил Хавьер Бардем, ведьму Урсулу, которую сыграла Мелисса Маккарти и баклана Скаттла – его озвучила комик Аквафина.

Также в трейлере показали шторм, во время которого корабль принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг) терпит крушение, русалочка Ариэль спасает его и выносит на берег.

видео дня

Соответственно, легендарный режиссер Роб Маршалл ("Чикаго", "Чем дальше в лес") решил не отходить от сюжета оригинального мультфильма 1989 года - и снял большинство классических эпизодов, включая сделку Ариэль с ведьмой Урсулой, прогулку на лодке с принцем, а также песни из оригинального мультфильма

Премьера новой "Русалочки" состоится 26 мая нынешнего года.

Напомним, ранее легендарный голливудский актер Киану Ривз внезапно порадовал своих поклонников, неожиданно явившись на их свадьбу.

57-летний актер остановился в отеле в графстве Нортгемптоншир. Там же местная пара праздновала свою свадьбу. Жених – Джеймс Роаднайт встретил знаменитость в баре отеля и пригласил Киану на торжество. Актер не отказался и посетил торжество.

До того сообщалось, что украинская актриса Иванна Сахно сыграет в спин-оффе "Звездных войн" от студии Disney+. Девушка снимется в сериале "Звездные войны: Асока".

Вас также может заинтересовать:

мультик Студия Disney
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:15

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодит

22:12

"Пол вечера говорил об Украине": Максим Галкин удивил всех на концерте в США, россияне в истерикеВидео

21:42

Трейлер фильма с темнокожей русалочкой: старый сюжет, новые герои и буйный гнев зрителейВидео

21:35

"Вытащили из адской дыры": воины ВСУ во время штурма вражеских позиций спасли пленного собратаВидео

21:09

"Мы продолжим делать то, что нам нужно": в США жестко ответили РФ после инцидента в Черном море

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:35

Гайдай уходит: Кабмин согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВАВидео

20:21

Холостяк Топольский заинтриговал новым романом и рассказал про знакомство с девушкойВидео

20:16

Возможно ли контрнаступление ВСУ без западных истребителей: Резников раскрыл сценарийВидео

19:48

Кошки не зря обожают спать на хозяине: почему они так делаютВидео

Реклама
19:31

"Ударил по винту": американский дрон столкнулся с российским истребителем над Черным морем

19:20

Королю Чарльзу надо подготовиться: Меган Маркл готовит новую "бомбу" откровенийВидео

19:20

Загнанный в угол Лукашенко искал возможность продатьсямнение

19:17

Воздушные тревоги весь день: Свитан рассказал, как россияне прощупывают украинскую ПВОВидео

19:16

MamaRika поделилась переживаниями о пластике груди: "Ей нужно время на восстановление"

19:02

Александр Кочетков. Параметры весеннего наступления ВСУВидеоблоги

19:02

Наступление РФ выдохлось: на фронте значительно уменьшилось количество штурмов - ВСУВидео

18:59

Тотальное невезение ходит по пятам: какие буквы в имени притягивают только беды и несчастьяВидео

18:43

Город стоит: Залужный сделал важное заявление по БахмутуВидео

18:11

Как пожарить пельмени: главные особенности приготовления нестандартного лакомства

18:06

Затронет всех: Землю ждет атака невероятно мощной магнитной буриВидео

Реклама
18:01

Муж нес тело погибшей жены на руках: появились подробности гибели молодой защитницы УкраиныВидео

17:39

РФ не может наступать на Донбассе из-за сильного "снарядного голода" - The Wall Street JournalВидео

17:37

Клад в носке: семья нашла "наследство" от бабушки, стоимостью целое состояние

17:26

За уши не оттащить от такой вкуснятины: картофельное пюре по-новому, рецепт невероятно простВидео

17:26

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком: для кого он особо опасен

16:56

Украину ждет новая атака потепления: синоптики назвали самый теплый деньВидео

16:44

"Огромные ресурсы в топку": генералы РФ бросили все, чтобы выполнить приказ Путина - эксперт

16:41

Молодуха Остапчука показала себя в одном лифчике

16:40

Звезда "Игры престолов" рассказал о страхе перед воздушной тревогой, впервые пережитой в УкраинеВидео

16:37

Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день годаВидео

16:15

"Такие люди должны жить": в Бахмуте погиб военный и оператор "Суспільного"Видео

16:11

"Блатные так не разговаривают": Макаревич жестко наехал на русских пропагандистовВидео

16:01

"Парова машина": журналисты раскрыли популярность TikTok-хита

16:01

РФ попалась на уловку: после Бахмута ВСУ со свежими силами пойдут в наступление – западные СМИ

15:57

Возможен дефицит: цены на два популярных овоща в Украине вырастут уже весной - экспертВидео

15:40

Чтобы не пришлось выбрасывать на помойку: 5 способов, как отмыть кастрюлю от нагара

15:30

Все из-за Королевой: Киркоров считает, что ему мстит ПугачеваВидео

15:27

"Не беспокойтесь": Александр Эллерт рассказал про общение с Ксенией Мишиной

15:25

ВСУ не уйдут из Бахмута: на Ставке у Зеленского решили продолжить оборонную операцию

15:13

Сиротой остался маленький сын: в боях за Бахмут погиб защитник из Львовской области

Реклама
14:55

Вторая жизнь старого советского ковра: 4 поделки из "бесполезного" куска ткани

14:54

"В течение 4-6 недель": Моравецкий заявил, что Польша может дать Украине истребители МиГ-29Видео

14:41

Российский актер, который поддержал Украину, жалуется на террор со стороны "хороших русских"Видео

14:37

Украина собрала более 600 досье на россиян, подозреваемых в военных преступлениях - The GuardianВидео

14:37

Как поднять себе настроение за 1 минуту: моментальная блокировка негатива

14:32

"У хорошего бойца патроны не заканчиваются": Кадыров посоветовал армии РФ перетерпеть "снарядный голод"Видео

14:08

Звезда "Крепостной" рассказал печальную историю о бабушке, которая не хочет бежать из СлавянскаВидео

14:00

Гормональный живот: причины и способы избавиться от него

13:47

"Успел на последний автобус с мобилизованными": бурят-философ "зажмурился" под Угледаром

13:47

"Победили Украину за 2-3 дня": Симоньян побредила о том, как РФ одержит верх над НАТОВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять