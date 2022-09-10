Как будет выглядеть первая темнокожая Русалочка: Disney показал тизер

Новая Русалочка/ Скриншот

Американская киностудия Disney представила первый тизер ремейка "Русалочка" с темнокожей певицей Холли Бейли в главной роли.

В будущем фильме повторяется оригинальный сюжет, по которому русалка Ариэль влюбляется в принца, а затем соглашается на предложение злодейки Урсулы.

В роли режиссера выступил Роб Маршалл. В главных ролях снялись Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти и другие. Премьера фильма состоится в мае 2023 года.

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Режиссер Роб Маршалл отметил тот факт, что это будет мюзикл с живыми выступлениями. Говоря об оскароносном фильме из прошлого, он сказал: "Когда мы начинали это "путешествие", было очень важно почтить оригинал", но также переосмыслить и "привнести некоторую глубину" в новый фильм.

Что касается новой русалочки, Бейли "пришла и взяла на себя роль", — сказал Маршалл. Вскоре после вступления Маршалл представил первый в истории кадр из "Русалочки", на котором Бэйли поет культовую песню "Часть твоего мира".

Что касается различий между анимационным фильмом и живым действием, плавники Бейли кажутся немного длиннее, чем в мультяшной версии, плюс она отказалась от конического лифчика-ракушки под водой в поисках чего-то более сложного.