Киану Ривз впервые за десять лет объяснил, что происходит на легендарном меме "Грустный Киану"

Грустный Кеану (Sad Keanu) - оригинальное фото / Социальные сети

Мем под названием Грустный Кеану (Sad Keanu) взорвал Интернет в 2010 году, и уже более десяти лет не теряет своей актуальности. До сих пор забавно находить Грустного Киану на самых разных фотографиях и картинках. Считается, что авторство оригинального снимка принадлежит папарацци Рону Асадориану.

Фотоколлажи с небритыми актером Киану Ривзом, который грустно сидит на лавочке, поедая что-то из пакетов, моментально разлетелись по Сети.

Грустный Кеану (Sad Keanu) / Социальные сети

Фотожабы с грустным актером использовали, как правило, чтобы выразить чувства глубокой печали, отрешения или безразличия.

За время существования Грустного Киану строилось много теорий о том, что же произошло с Ривзом, что он выглядел таким грустным. Самая популярная версия - снимок сделан в День рождения актера, который он почему-то вынужден проводить в одиночестве. Но это неправда - фото сделано в июне, а именины у Киану Ривза в сентябре.

В интервью для Стивена Кольбера в The Late Show 57-летний Киану Ривз впервые прокомментировал то, что попало на фото папарацци и в последствии стало мемом.

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Телеведущий спросил актера, был ли он грустным в этот момент, на что Ривз ответил: "Я просто ел сэндвич! Я задумался, было много мыслей в голове. И я просто был голоден".

Грустный Кеану (Sad Keanu) / Социальные сети

Еще немного мемов с Грустным Киану :)

Фотография "с запахом". В такой обстановке, Киану, не мудрено загрустить! А вот Лео, похоже, нравятся путешествия в поездах.

Грустный Кеану (Sad Keanu) / Социальные сети

Великому шедевру кисти Валентина Серова очень не хватало одной маленькой детали. Встречайте: Девочка с персиками и Грустный Киану с сэндвичем.

Грустный Кеану (Sad Keanu) / Социальные сети

Впрочем, если вы не нашли готовый мем с Грустным Киану, который придется вам по душе, вы можете создать свой. Следуя инструкции, вы можете рассадить армию маленьких Киану там, где вам заблагорассудится.

Грустный Кеану (Sad Keanu) / Социальные сети

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