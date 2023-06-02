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"Сложное нарушение ритма": Михалкова срочно госпитализировали в кардиологию

Алена Кюпели
2 июня 2023, 17:08 обновлено 2 июня, 17:15
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Режиссеру "путинисту" Никите Михалкову снова стало плохо. Его жена уже прокомментировала.
Никита Михалков
Никита Михалков недавно боролся с тяжелым ковидом/ Скриншот видео с youtube.com

Путинист и прихвостень "директора России", российский режиссер Никита Михалков снова оказался на больничной койке.

На этот раз, у престарелого режиссера "забарахлило" сердце и его экстренно госпитализировали, сообщило пропагандистское издание Стархит.

Оказалось, что у 77-летнего режиссера появились проблемы с сердцем. Говорят, сейчас его обследуют в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

видео дня

На связь тут же вышла его жена, которая быстро поспешила успокоить поклонников любителя убийств Михалкова и добавила, что это просто "плановая проверка".

Между тем, в прошлый раз, когда Михалков буквально находился при смерти, она говорила тоже самое.

Отметим, что "путинист" тяжело заболел коронавирусом в прошлом году и еще долго боролся с последствиями вируса.

Позже ему стало лучше настолько, что он даже выбрался на сцену и сыграл там роль. Однако путинист и "подогреватель" войны выглядел опухшим и дряхлым.

9 января этого года стал известен диагноз Михалкова. Так, режиссер, которому изначально диагностировали грипп, оказался в реанимации все таки из-за коронавирусной инфекции.

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Никита Михалков
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