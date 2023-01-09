Антиукраинцу и антивакцинатору Михалкову поставили диагноз

Антивакцинатор Михалков лежит в реанимации из-за коронавирусных осложнений.

Михалков, укр язык / коллаж фото УНИАН

У заядлого путиниста, антивакцинатора, украинофоба, российского режиссера Никиты Михалкова, таки диагностировали коронавирус.

По информации издания "Московский Комсомолец", режиссера, которому изначально диагностировали грипп, оказался в реанимации все таки из-за коронавирусной инфекции.

Михалкова госпитализировали 5 января. Издание сообщает, что при госпитализации у режиссера была температура 37,1, а также пониженная сатурация — 94 при норме от 97. Одним из первых о госпитализации сообщил Telegram-канал Baza, который сразу сообщил, что у Михалкова диагностирована ковидная пневмония. Однако вскоре российские пропагандистские СМИ сообщили, что режиссер болен гриппом, а не коронавирусом. Сейчас он находится в 52-й ГКБ, в реанимации.

Между тем, Михалков является активным сторонником теорий о вреде вакцинации, часто в собственной программе "Бесогон ТВ", путинист рассказывал, что через прививки людей могут чипировать. В тоже время, сам Михалков не побрезговал чипом и привился от короны в 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние 77-летнего российского режиссера Никиты Михалкова, который поддерживает диктатора Путина и войну в Украине, перестали комментировать.

Друг детства Михалкова Александр Адабашьян выяснил детали состояния пропагандиста и заявил, что ему нечем обрадовать народ.

Он заявил росСМИ, что режиссер все еще находится в больнице с симптомами гриппа, а коронавирусной инфекции у него не обнаружили. Врачи не спускают глаз с Михалкова, поделился Адабашьян.

Также мы писали, что российский режиссер и ненавистник Украины, приверженец убийств мирного населения Никита Михалков высказался о своей извращенной любви к Украине.

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