Российский режиссер и пропагандист, который поддерживает политику Путина и войну в Украине, Никиты Михалкова оказался в реанимации с серьезным диагнозом.
У Никиты Михалкова якобы плавятся легкие от пневмококка, а количество ядов в теле зашкаливает.
Врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что по всей видимости, у Михалкова бактериальное поражение.
В большинстве случаев болезнь вызывается пневмококком. Она приводит не только к воспалениям легких, но и к менингитам, и к гайморитам.
"В результате распространения болезни происходит отравление всего организма погибшими бактериями и самой поврежденной легочной тканью. Представьте себе: легочная ткань плавится от пневмококка, как лед - от воздействия огня. Количество ядов в теле больного зашкаливает, и главное здесь - дезинтоксикационная терапия. Надеюсь, ему делают гемодиализ", - поведал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
Между тем, по словам друга Михалкова, актера и художника Александра Адабашьяна, у режиссера нет жара: "температура слегка повышена".
Он заявил, что врач уверен: "это не очень хороший признак".
Кто такой Никита Михалков
Никита Михалков - скандальный российский режиссер. Автор фильмов "Утомлённые солнцем", "Сибирский цирюльник". Также он является обладателем "Золотого льва".
"Значит, реакция организма неадекватна степени повреждения. Обычно в таких случаях держится высокая температура, что говорит о борьбе за выздоровление. Однако, то, что Михалков находится в сознании, внушает оптимизм: если ситуация была бы критической, пациента пришлось бы погрузить в медикаментозную кому", - считает врач-пульмонолог.
Напомним, режиссер и ярый украинофоб Никита Михалков находится в тяжелом состоянии, у него коронавирус, осложненный пневмонией. По информации росСМИ, изначально Михалкова госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти его в другую больницу с помощью реанимационной бригады.
Также мы писали, что российский режиссер и ненавистник Украины, приверженец убийств мирного населения Никита Михалков высказался о своей извращенной любви к Украине.
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