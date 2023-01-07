Стало хуже: Михалкова перевели в реанимацию

Режиссеру и ярому украинофобу Никите Михалкову, который находится в тяжелом состоянии, стало хуже.
По информации Стархит, врачи приняли решение перевести путиниста в другую больницу. Специализированная бригада транспортировала 77-летнего Михалкова, а сегодня стало известно о том, что любитель войны и убийств, попал в реанимацию. У него выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию и интоксикационный синдром.
По некоторым данным, Михалков заболел за два дня до госпитализации — вчера к симптомам простуды добавились одышка, кашель, высокая температура и тошнота. Скорую он вызвал сам.
После появления первых сообщений о болезни Михалкова на связь вышла супруга режиссера — Татьяна Евгеньевна. Она призвала не сеять панику, лишь уточнила, что точный диагноз еще не известен.
Напомним, ранее стало известно о том, что Никита Михалков находится в тяжелом состоянии, у него коронавирус, осложненный пневмонией.
По информации росСМИ, изначально Михалкова госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти его в другую больницу с помощью реанимационной бригады.
Известно, что Михалков пребывает в тяжелом состоянии.
Кроме того, российский режиссер и ненавистник Украины, приверженец убийств мирного населения Никита Михалков высказался о своей извращенной любви к Украине.
В частности, режиссер, который попал под санкции ЕС и больше не сможет посещать свою роскошную виллу в Италии, пояснил почему по его мнению, его пытаются изолировать от нормальной жизни и адекватного мира.
Также мы писали, что ранее вступил в силу девятый пакет санкций против России, которая ведет жестокую войну против Украины, в который попали 150 физических и юридических лиц.
Вас также может заинтересовать:
- "Путинист" Михалков приостановил работу из-за болезнии
- Живет месяцами, обожает клиники: "путинисту" Михалкову планируют закрыть въезд в его любимую Италию
- Михалков попал под санкции ЕС и теперь не увидит свою виллу в Италии