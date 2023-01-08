"Никого не пускают": появились подробности состояния Михалкова в реанимации

Состояние 77-летнего российского режиссера Никиты Михалкова, который поддерживает диктатора Путина и войну в Украине, перестали комментировать.
Друг детства Михалкова Александр Адабашьян выяснил детали состояния пропагандиста и заявил, что ему нечем обрадовать народ.
Он заявил росСМИ, что режиссер все еще находится в больнице с симптомами гриппа, а коронавирусной инфекции у него не обнаружили. Врачи не спускают глаз с Михалкова, поделился Адабашьян.
Он также отметил, что лучшее лекарство для режиссера — это покой, ведь лишнее внимание ему только повредит.
"Никого внутрь не пускают, потому что введен карантин. Лучше сейчас его не дергать. Сейчас много вариантов простуды, гриппа с температурой, так что не надо удивляться. Но никаких трагических последствий для здоровья Никиты нет", - сообщил актер.
Кто такой Никита Михалков
Никита Михалков - скандальный российский режиссер. Автор фильмов "Утомлённые солнцем", "Сибирский цирюльник". Также он является обладателем "Золотого льва".
Напомним, режиссер и ярый украинофоб Никита Михалков находится в тяжелом состоянии, у него коронавирус, осложненный пневмонией. По информации росСМИ, изначально Михалкова госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти его в другую больницу с помощью реанимационной бригады.
Также мы писали, что российский режиссер и ненавистник Украины, приверженец убийств мирного населения Никита Михалков высказался о своей извращенной любви к Украине.
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