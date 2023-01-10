Российскому режиссеру Михалкову становится хуже

Никите Михалкову, который попал в санкционный список из-за любви к убийствам, стало хуже.

Никита Михалков / Фото: hellomagazine.com

Состояние заядлого путиниста и прихвостня диктатора, российского режиссера Никиты Михалкова стало хуже.

Как сообщил Телеграмм-канал Mash, у режиссера возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем.

Оказалось, после КТ легких у Михалкова обнаружили рост пораженных участков. "По сравнению с предыдущими результатами — состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония", - сообщает канал.

Также известно, что у Михалкова диагностирована мерцательная аритмия. Без должной помощи у него мог развиться инфаркт или инсульт, но этого удалось избежать. Пока.

Госпитализация Михалкова

Буквально несколько дней назад стало известно о том, что украинофоб, антивакцинатор, пропагандист и российский режиссер Никита Михалков попал в больницу. Оказалось, что его даже перевели в реанимацию с серьезным диагнозом.

У Никиты Михалкова якобы плавятся легкие от пневмококка, а количество ядов в теле зашкаливает. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что по всей видимости, у Михалкова бактериальное поражение.

Позже состояние 77-летнего деятеля перестали комментировать. Друг детства Михалкова Александр Адабашьян выяснил детали состояния пропагандиста и заявил, что ему нечем обрадовать народ. Он заявил росСМИ, что режиссер все еще находится в больнице с симптомами гриппа, а коронавирусной инфекции у него не обнаружили. Врачи не спускают глаз с Михалкова, поделился Адабашьян.

Уже 9 января стал известен диагноз Михалкова. По информации издания "Московский Комсомолец", режиссера, которому изначально диагностировали грипп, оказался в реанимации все таки из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, Михалкова госпитализировали 5 января. Издание сообщает, что при госпитализации у режиссера была температура 37,1, а также пониженная сатурация — 94 при норме от 97. Одним из первых о госпитализации сообщил Telegram-канал Baza, который сразу сообщил, что у Михалкова диагностирована ковидная пневмония. Однако вскоре российские пропагандистские СМИ сообщили, что режиссер болен гриппом, а не коронавирусом. Сейчас он находится в 52-й ГКБ, в реанимации.

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