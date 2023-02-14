"Сколько нужно уничтоженных жизней": Солист О. Торвальд обругал украинских фанатов Инстасамки

Рок-музыкант Женя Галич, который сейчас защищает Украину на фронт с оружием в руках, жестко раскритиковал украинских фанатов россиянки Инстасамки.

Евгений Галич / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известный украинский рок-музыкант Женя Галич - солист коллектива O. Torvald, который сейчас воюет с русскими окккупантами, очень жестко прокомментировал новость о том, что российская псевдопевица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) по-прежнему популярна среди украинских слушателей.

Галич решил выплеснуть свою ярость после того, как стало известно, что Инстасамка пожертвовала на нужды русских оккупантов 900 тысяч рублей (примерно 450 тысяч грн). Дело в том, что Зотеева получает большую часть своих доходов не от продаж билетов на концерты, а количества прослушиваний ее треков на разнообразных стриминговых платформах (в том числе и в Украине).

"Ну, что вы, подростки? Наслушались? У кого из вас отец, брат, парень на фронте? Расскажите им о "музыке вне политики". Это "топ альбомов в Украине"? Реально? Как. Сколько нужно разрушенных городов, погибших украинцев, уничтоженных жизней, чтобы дошло до каждого? Или музыка все еще вне политики? Вот, черт возьми, ваши прослушивания и первые места. Будете слушать – визуализируйте?", – гневно написал музыкант.

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И для пущей убедительности он выложил в Stories фотографии разрушенных русскими оккупантами украинских городов.

Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.

До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

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