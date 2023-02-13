УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Но в топе у украинцев: российская певичка Инстасамка перечисляет огромные суммы на армию оккупантов

13 февраля 2023, 16:09
Певица помогает армии оккупантов систематически разрушать украинские города и убивает женщин и детей.
Инстасамка
Инстасамка / Instagram

Российская певица ртом с отвратительным псевдонимом Инстасамка, которая все еще звучит в машинах и смартфонах украинцев сообщила, что задонатила большую сумму на нужны террористов и оккупантов, армию России.

На страницах своих социальных сетей "самка" написала, что пожертвовала на армию России, которая убивает и насилует украинских женщин и детей, почти миллион рублей (около 300 000 гривен).

"Абсурдность ситуации заключается в том, что эти средства певица заработала от рекордных прослушиваний своей песни "За деньги да" – той самой, которая остается в лидерах среди украинских слушателей. То есть по факту, украинцы, которые не могут отказаться от российской музыки, помогли пожертвовать на армию агрессора 900 тысяч рублей", - пишет Обозреватель.

видео дня

Печально, что певица ртом Инстасамка остается в лидерах среди украинских слушателей не один месяц. В январе 2023 года она занимала первое место в "Топ-50 Украина" на Spotify. На YouTube Music песня оказалось второй. На Apple Music в рейтинге "Топ-100 Украина" эта же песня закрыла пятерку лидеров.

По ее словам, она не такая "мерзкая", как в ТикТоке и Instagram.

"В ТикТоке и Инстаграме сложился образ алчной, заносчивой, эгоистичной и откровенно мерзкой девушки. Да, это популярно, это тренды. Но вовсе не значит, что, когда выключается камера я остаюсь такой же. Заработанные средства я регулярно перечисляю в фонды помощи животным и на лечение детей. Гонорар от песни "За деньги да" я перевела на СВО. Я не знаю, куда пойдут эти средства, дойдут ли до адресата – гумпощь, бронежилеты или как там это называется. Но там воюет много моих ровесников, за которых сильно переживаю, чего не могу показать в своем творчестве. Но это пока", – цитируют слова певицы в Telegram.

Напомним,

Российская рэпер Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, показала слишком откровенное фото, на котором занимается сексом с парнем Олегом Еропкиным.

Инстасамка полностью обнажилась, и показала на фото Instagram момент проникновения.

"Называйте маму фурой", - подписала она фото.

Напомним, что Инстасамка - 20-летняя Дарья Зотеева из Тюменской области, начинала как блогер, получила известность благодаря нескольким инсценированным видео с ограблением, насилием и тому подобное. Потом в контексте проекта Инстасамка начала читать рэп.

Вас также может заинтересовать:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:15

В Украину ворвется сильный шторм: синоптики объявили об опасности и сильном снегопаде

16:09

Но в топе у украинцев: российская певичка Инстасамка перечисляет огромные суммы на армию оккупантовВидео

16:06

Красный Крест выплачивает по 2,5 тысячи гривен: кому из украинцев светит поддержкаВидео

15:57

Путин под наблюдением онколога: в РФ засекретили закупки "Кремлевки"Видео

15:57

Меган Фокс ответила на слухи о том, что она бросила жениха из-за его изменыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:53

РФ может напасть на одну из стран НАТО: майор ВСУ объяснил цель ПутинаВидео

15:39

Митяй из "Сватов" стал седым потрепанным дедомВидео

15:38

Готовим пышный и золотистый омлет: 3 ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки

15:28

Зачем засохший багет моют под холодной водой и заворачивают в фольгу - уникальный рецепт гренокВидео

Реклама
15:01

В СССР не выбрасывали испорченные фрукты и прокисшее молоко: как их использовали хозяйкиВидео

14:57

Почему нельзя ломать хлеб и кто его должен резать: старинные приметыВидео

14:33

Гросу похвасталась нехилым похудениемВидео

14:18

Любовный гороскоп на неделю 13-19 февраля: Близнецам – острота в отношениях, Рыбам – важные решенияВидео

14:11

Никита Джигурда заступился за заключенного Михаила Ефремова: "Рюмки водки в жизни не выпил"

13:56

89% украинцев готовы сражаться с оккупантами даже в случае ядерного удара – опрос

13:51

Запад вооружит ВСУ триадой: эксперт назвал причину передачи Украине F-16Видео

13:49

"Где я": в РФ скандал с концертом певца, который не мог понять, зачем он на сценеВидео

13:49

Как без лишних усилий разделать скумбрию на филе: невероятные трюки на заметку хозяйкамВидео

13:40

РФ пытается отвлечь внимание от подготовки следующих актов агрессии – ПодолякВидео

13:25

Рианна шокировала новостью о второй беременностиВидео

Реклама
13:21

"Старики принесли войну": легендарный украинский актер высказался о российских артистахВидео

13:17

Блейк Лайвли "проговорилась", что она и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз

13:07

К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяекВидео

13:04

У Путина появилось новое смешное прозвищеВидео

13:04

"Попытка поцеловать кровавые руки Путина": в МИД Украины ответили Берлускони из-за слов о Зеленском

13:00

Гороскоп на завтра 14 февраля 2023: Близнецам – признание, Стрельцам – креативные решения

12:59

Чего ждать от нового наступления России и когда закончится война – чат с Георгием Тукой

12:58

Гороскоп Таро на 14 февраля 2023: Весам - запретный роман, Львам - неземное счастье, Ракам - переменыВидео

12:51

РФ готовит переворот в Молдове, Украина перехватила план Москвы - СандуВидео

12:25

"Самолеты могут дать не раньше, чем через 3 месяца": в передаче истребителей есть одно "но" – полковникВидео

12:11

Круглые дома в СССР: зачем их строили и почему в них было невыносимо жить

12:08

Если Украина получит истребители: Свитан рассказал, чем может ответить РоссияВидео

11:59

От самолетов, до танков и снарядов: Резников назвал ключевые темы нового "Рамштайна"Видео

11:58

"Вагнеровцы" казнили кувалдой еще одного своего наемника и показали видео

11:49

"Чтобы Европа заставила Украину отдать территории": в ОП сказали, зачем РФ шумиха о "новом наступлении"Видео

11:46

Военный эксперт спрогнозировал, могут ли ВСУ получить от Запада самолеты поновее F-16Видео

11:27

Что делать, когда повестка пришла на роботу и можно ли от нее отказаться

11:27

"Сначала собаки, потом - бомж на помойке": росСМИ "хоронят" Алексея Панина на Мальдивах

11:02

Медведчук появился на белорусском ТВ и выдал новый бред об УкраинеВидео

10:53

"Натали, утоли мои печали и вали": путинист Лепс со сцены обругал ГалкинаВидео

Реклама
10:20

Россия может готовить массированный ракетный удар 24 февраля - ОК Юг

09:59

"Вампирят" по полной: какие кошки самые опасные для женщин

09:58

Женский гороскоп на неделю 13-19 февраля: Козерогам – неоднозначные события, Девам - выгодаВидео

09:42

Есть попадание в базу оккупантов: в Мариуполе прогремела серия взрывовВидео

09:40

Волонтер сумел вывезти из прифронтового села на Донетчине фермера и его 71 козуВидео

09:13

"Почему сын не на "СВО"?": "патриота" Газманова унизили в прямом эфиреВидео

09:07

Гороскоп на сегодня 13 февраля 2023 : Раку – новые возможности, Львам – выгодное знакомствоВидео

09:00

Украина получит ракеты Storm Shadow и разрушит ими Черноморский флот РФ - Роман СвитанВидео

08:51

ПриватБанк поменял правила по кредиткам: кто не сможет снять наличностьВидео

08:21

Эксперт раскрыл планы Кремля к годовщине вторжения 24 февраля

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять