Но в топе у украинцев: российская певичка Инстасамка перечисляет огромные суммы на армию оккупантов

Певица помогает армии оккупантов систематически разрушать украинские города и убивает женщин и детей.

Инстасамка / Instagram

Российская певица ртом с отвратительным псевдонимом Инстасамка, которая все еще звучит в машинах и смартфонах украинцев сообщила, что задонатила большую сумму на нужны террористов и оккупантов, армию России.

На страницах своих социальных сетей "самка" написала, что пожертвовала на армию России, которая убивает и насилует украинских женщин и детей, почти миллион рублей (около 300 000 гривен).

"Абсурдность ситуации заключается в том, что эти средства певица заработала от рекордных прослушиваний своей песни "За деньги да" – той самой, которая остается в лидерах среди украинских слушателей. То есть по факту, украинцы, которые не могут отказаться от российской музыки, помогли пожертвовать на армию агрессора 900 тысяч рублей", - пишет Обозреватель.

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Печально, что певица ртом Инстасамка остается в лидерах среди украинских слушателей не один месяц. В январе 2023 года она занимала первое место в "Топ-50 Украина" на Spotify. На YouTube Music песня оказалось второй. На Apple Music в рейтинге "Топ-100 Украина" эта же песня закрыла пятерку лидеров.

По ее словам, она не такая "мерзкая", как в ТикТоке и Instagram.

"В ТикТоке и Инстаграме сложился образ алчной, заносчивой, эгоистичной и откровенно мерзкой девушки. Да, это популярно, это тренды. Но вовсе не значит, что, когда выключается камера я остаюсь такой же. Заработанные средства я регулярно перечисляю в фонды помощи животным и на лечение детей. Гонорар от песни "За деньги да" я перевела на СВО. Я не знаю, куда пойдут эти средства, дойдут ли до адресата – гумпощь, бронежилеты или как там это называется. Но там воюет много моих ровесников, за которых сильно переживаю, чего не могу показать в своем творчестве. Но это пока", – цитируют слова певицы в Telegram.

Напомним,

Российская рэпер Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, показала слишком откровенное фото, на котором занимается сексом с парнем Олегом Еропкиным.

Инстасамка полностью обнажилась, и показала на фото Instagram момент проникновения.

"Называйте маму фурой", - подписала она фото.

Напомним, что Инстасамка - 20-летняя Дарья Зотеева из Тюменской области, начинала как блогер, получила известность благодаря нескольким инсценированным видео с ограблением, насилием и тому подобное. Потом в контексте проекта Инстасамка начала читать рэп.

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