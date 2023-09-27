"Серьезные люди сядут за стол переговоров": звезда Голливуда Малкович попался на поддержке РФ

Известный американский актер, режиссер и продюсер, номинант на "Оскар", Джон Малкович не скрывает откровенной симпатии к страну-агрессору России.

https://stars.glavred.info/sereznye-lyudi-syadut-za-stol-peregovorov-zvezda-gollivuda-malkovich-popalsya-na-podderzhke-rf-10503958.html Ссылка скопирована

Малкович ранее неоднократно поддерживал Россию / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный американский актер, режиссер и продюсер Джон Малкович никогда особо не скрывал симпатии к страну-агрессору России (и даже однажды снялся в российском кино). Теперь же звезда Голливуда заявил в интервью порталу "Спектр" о том, что не поддерживает мировой "запрет" российских актеров и культуры в целом.

Войну, которую путинский режим развязал против Украины, Малкович называет "настоящим ужасом", однако поддерживает известный тезис "хороших русских" о том, что "во всем виноваты политики".

Актер, по всей вероятности, специально разыгрывает наивность ‒ мол, непонятно, почему "серьезные люди не садятся за стол переговоров". Более того, он считает, что и Украина, и Россия "виноваты в этой войне".

видео дня

"Остается только надеяться, что серьезные люди найдут возможность сесть за стол переговоров и закончить этот ужас. Но пока, похоже, это не входит в стратегию ни одной из воюющих сторон. Я был потрясен, когда война в Украине началась, и все, что я наблюдаю в течение этих полутора лет, буквально разрывает мне сердце", – подытожил Малкович.

Напомним, в октябре прошлого года известный немецкий поп-артист и основатель коллектива Modern Talking Дитер Болен заявил, что Европа якобы вынуждена "страдать от холода" из-за санкций против РФ, а единственным правильным решением он видит диалог с президентом-террористом Путиным за столом переговоров.

До того, 30 июля 2022 года известный британский музыкант Стинг остановил свой концерт в Варшаве. И предупредил зрителей - демократия во всем мире находится под угрозой. Затем музыкант пылко осудил войну в Украине.

До того легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.