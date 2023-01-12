Дитер - болен: солист Modern Talking снова сел в лужу по поводу войны в Украине

Основатель и композитор популярной в 80-х поп-группы Modern Talking Дитер Болен неудачно оправдался за свои скандальные высказывания о войне в Украине.

Болен, флаг Украины / коллаж фото УНИАН

Знаменитый немецкий музыкант, основатель и солист популярной когда-то группы Modern Talking Дитер Болен решил оправдаться за свои прошлогодние скандальные высказывания о войне в Украине в интервью изданию Stern.

Болен сказал, что находит войну в Украине ужасной, но именно поэтому нужно прекратить поставки оружия Украине, поскольку это "не закончит насилие".

"Я знаю законы физики, один из которых гласит, что действие создает противодействие. Нельзя закончить эту войну насилием, посылая в Украину все больше и больше танков. Именно это я имел в виду, когда высказывался о войне", – сказал 68-летний экс-участник Modern Talking.

Напомним, в октябре прошлого года Болен заявил, что Европа якобы вынуждена "страдать от холода" из-за санкций против РФ, а единственным правильным решением он видит диалог с президентом-террористом Путиным за столом переговоров.

До того, 30 июля известный британский музыкант Стинг остановил свой концерт в Варшаве. И предупредил зрителей - демократия во всем мире находится под угрозой. Затем музыкант пылко осудил войну в Украине.

До того легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

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