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Экс-участник Modern Talking испугался холодов и разругал ЕС за антирусские санкции: Кличко ответил

14 октября 2022, 09:44

Экс-участник Modern Talking Дитер Болен оскандалился критикой санкций против России, из-за которых европейцы якобы теперь "страдают от холода".

Кличко, Болен
Экс-участник Modern Talking разругал ЕС за антирусские санкции, но нарвался на ответ Кличко / скриншот из видео, УНИАН

Экс-участник поп-группы Modern Talking, композитор и продюсер Дитер Болен устроил скандал, когда раскритиковал санкции против страны-агрессора, России. Именно такое заявление музыкант сделал в эфире немецкого ТВ.

Болен, не моргнув глазом, говорил, что именно из-за антироссийских санкций европейцы якобы "страдают от холода". И вообще считает, что с кровавым диктатором Путиным властям ЕС нужно было садиться за стол переговоров.

"Теперь мы должны страдать от холода. Я считаю, что это [паршиво – нецензурно] отстой", – чуть ли не жалобно сказал артист.

На такую сверхциничную речь Болена практически сразу ответил легендарный украинский боксер-чемпион Владимир Кличко. И на своей странице в Twitter выкатил целую гневную отповедь.

"Неужели Вам, Дитер Болен, безразлично, что в нашей стране гибнут люди? Вам безразлично, что Путин хочет уничтожить нашу страну ракетами? Вам безразлично, что мы переживаем геноцид?", ‒ жестко чеканил слова спортсмен.

Кличко, скрин

Далее Кличко доходчиво напомнил Болену ‒ именно Россия напала на Украину. И потому винить во всех проблемах, в том числе и энергетическом кризисе, немцам необходимо россиян.

"Просим противостоять тем, кто подвергается российской пропаганде. Помогите нам, украинцам, даже после восьми месяцев войны. Пожалуйста, не забывайте о нас", – подытожил Кличко.

Напомним, 30 июля известный британский музыкант Стинг остановил свой концерт в Варшаве. И предупредил зрителей - демократия во всем мире находится под угрозой. Затем музыкант пылко осудил войну в Украине.

До того легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

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