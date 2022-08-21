"Несогласные - на выход!": известная российская телеведущая поддержала войну и оскорбила украинцев

Кудрявцева вдруг заявила, что ей уже стоит "поперек горла негативное отношение к России и русским".
Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая часто работала в Украине, с момента масштабного вторжения войск РФ решила молчать и не говорить о войне.
Кудрявцева в последнее время часто жалуется на проблемы со здоровьем и срывы.
По словам Кудрявцевой, в душе у нее кризис и сильнейшие переживания.
"Последние пару дней, ощущение, будто на меня идет 100-метровая волна. Бежать смысла нет", - заявила она в соцсети.
После чего она вдруг заявила, что ей уже стоит "поперек горла негативное отношение к России и русским".
"Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дает свои плоды. Поэтому я буду защищать свою страну", - написала Кудрявцева.
Кудрявцева и вовсе отправила украинцев "на выход".
"Вопросы есть? Несогласные - на выход!", - заявила российская ведущая, которая видимо решила открыто поддержать политику Кремля и диктатора Путина.
Как ранее сообщали, украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась к российскому певцу Сергею Лазареву.
На своей странице в Instagram, Никитюк процитировала пост Лазарева, в котором он рассказывает про некую девочку Настю, которую "нацисты обстреляли в 2013 году", о том, как он ей помогает, а также о том, как к бедной девочке Насте не может попасть ее мама, так как "ВСУ постоянно обстреливают школы, больницы, бьют по жилым домам".
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