"Тиран лжет своему народу и миру": Стинг пылко поддержал Украину в войне с Россией

Стинг пылко поддержал Украину в войне с Россией / коллаж фото УНИАН

Британский музыкант Стинг остановил свой концерт в Варшаве в субботу вечером, 30 июля, чтобы предупредить зрителей - демократия во всем мире находится под угрозой. И пылко осудил войну в Украине. Видео с монологом артиста появилось в соцсетях и на YouTube.

"Демократия подверглась нападению, она атакована в каждой стране мира. Если мы не будем защищать ее, мы потеряем ее навсегда. Демократия — это иногда беспорядок. Это разочарование, она бывает неэффективной. Нуждается в постоянном внимании. Но за нее все же стоит бороться. Альтернативой демократии являются насилие, угнетение, порабощение и молчание. Эта альтернатива называется тиранией, а любая тирания основана на лжи. Чем больше тирания, тем больше ложь. Тиран лжет своему народу и миру, и прежде всего самому себе. Если кто-то не согласен с тираном, ему грозит тюремное заключение и даже смерть. И все же это то, что мы все должны делать, каждый из нас — мы должны пойти на этот риск и отстоять свое право говорить правду. Война в Украине — это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву", — сказал Стинг

Пламенную речь музыканта также синхронно переводили на польский.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

