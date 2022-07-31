УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Тиран лжет своему народу и миру": Стинг пылко поддержал Украину в войне с Россией

31 июля 2022, 15:38

Легендарный Стинг дал концерт в Варшаве, во время которого поддержал Украину. Он осудил войну России против Украины и призвал бороться за демократию

Стинг
Стинг пылко поддержал Украину в войне с Россией / коллаж фото УНИАН

Британский музыкант Стинг остановил свой концерт в Варшаве в субботу вечером, 30 июля, чтобы предупредить зрителей - демократия во всем мире находится под угрозой. И пылко осудил войну в Украине. Видео с монологом артиста появилось в соцсетях и на YouTube.

"Демократия подверглась нападению, она атакована в каждой стране мира. Если мы не будем защищать ее, мы потеряем ее навсегда. Демократия — это иногда беспорядок. Это разочарование, она бывает неэффективной. Нуждается в постоянном внимании. Но за нее все же стоит бороться. Альтернативой демократии являются насилие, угнетение, порабощение и молчание. Эта альтернатива называется тиранией, а любая тирания основана на лжи. Чем больше тирания, тем больше ложь. Тиран лжет своему народу и миру, и прежде всего самому себе. Если кто-то не согласен с тираном, ему грозит тюремное заключение и даже смерть. И все же это то, что мы все должны делать, каждый из нас — мы должны пойти на этот риск и отстоять свое право говорить правду. Война в Украине — это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву", — сказал Стинг

Пламенную речь музыканта также синхронно переводили на польский.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Стинг новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:50

На Запарожчине надеются, что ВСУ освободят регион от РФ в ближайшее время или до конца года – ОВА

15:39

Прогремел мощный взрыв: нанесен удар по захваченному РФ аэродрому в МелитополеВидео

15:38

"Тиран лжет своему народу и миру": Стинг пылко поддержал Украину в войне с Россией

15:32

РФ попросит о переговорах, а через 9 лет нападет снова: неожиданный прогноз астрологаВидео

15:27

Стиль Путина выдержан: почему удар по штабу Черноморского флота был нужен самой Россиимнение

Реклама
14:58

Отводят личный состав и технику: в разведке рассказали об отступлении РФ на ЗапорожьеВидео

14:46

США могут признать Россию государством-спонсором терроризма без поддержки ГосдепаВидео

14:39

ПВО РФ бессильна: ВСУ ответили на обвинения в ударе по штабу ЧФ в КрымуВидео

14:22

Уничтожили с командиром: ВСУ разгромили целую роту оккупантов, которая только прибыла на ХерсонщинуВидео

14:09

Приезжай в Мариуполь, Харьков: в Сети разругали "умотавшую" в США Наташу Корольову

14:03

"Чуть не падала прямо на сцене": Злата Огневич призналась о болезни, которая мучает ее многие годы

13:30

Это был не просто удар: у Зеленского назвали три главных доказательства кровавого теракта в ЕленовкеВидео

13:03

В ближайшее время РФ может пойти в наступление: под серьезной угрозой два города - АндрусивВидео

13:02

Стало известно, где Путин прячет свою любовницу КабаевуВидео

13:00

Гороскоп на завтра 1 августа 2022: Овнам – неожиданности, Львам – деньги, Стрельцам – опасность

12:40

Кацурина очаровала семейным фото с Дантесом и детьми

12:40

Как избавиться от запаха мусора в квартире: советы и рекомендации

12:04

Русские давят на Донбассе: атакуют авиацией и идут в танковые атакиВидео

11:56

Оккупант потерял сознание во время просмотра видео со зверской пыткой украинского военногоВидео

11:46

Экзамен по маскировке россияне не сдали: в СБУ показали, как защитники Украины уничтожают врага

Реклама
11:01

Во время обстрела Николаева погиб украинский миллионер и владелец крупной компании Вадатурский – СМИВидео

10:38

Подскочит ли еще курс доллара: эксперт пояснил, чего ждать от гривны в августе

10:18

Целая рота элитной дивизии армии РФ отказалась воевать в Украине – разведкаВидео

10:09

При каких обстоятельствах мобилизованного в ВСУ могут комиссовать - ответ эксперта

09:35

Украину накроют мощные грозы: десять областей "зальет"Видео

09:20

Барак с пленными взорвали изнутри: в Сети появились новые снимки места трагедии в ЕленовкеВидео

08:46

Россияне объявили об атаке ВСУ на штаб флота в Севастополе: Украина опровергает

08:45

Вражеский "Град", 2 склада и 33 оккупанта: авиация ВСУ "сократила популяцию" россиян на югеВидео

08:18

Когда россияне проигрываютмнение

08:10

Бросят силы на Бахмут и вокруг Донецка: в ISW раскрыли дальнейшие планы армии РФВидео

07:33

Николаев подвергся массированному обстрелу: разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома, есть погибшиеВидео

06:26

"Эффект Цусимы" для Кремля: почему Украине важно поскорее освободить Херсонмнение

06:00

Если Путин выстоит, он будет уничтожать Украину до последнего - Александр ХараВидео

04:38

День торговли 2022 в Украине: дата, поздравления, картинки и душевные открытки

04:30

За доллар – 50 гривен: украинцев ошеломили худшим сценарием девальвацииВидео

04:07

Дважды вдовец Джон Траволта завел роман с нестандартной подружкой

04:01

Как правильно чистить и разделывать рыбу: главные секреты для хозяек

03:20

Самое вкусное и уникальное блюдо: рецепт фаршированной картошки за 15 минутВидео

03:19

Даша Квиткова похвасталась точеными ножками в "подземной" фотосессии

02:58

Вместо совести - пропаганда: стриптизер-путинист Тарзан поглумился над жертвами теракта в ЕленовкеВидео

Реклама
02:34

Продюсер рассказал, в какой стране сейчас живет София Ротару

02:27

Зачем класть пену для бритья в стиральную машину: хитрость опытных хозяек

01:52

Можно лишиться счастья и удачи: почему выносить мусор на ночь плохая примета

01:06

Гороскоп Таро на неделю 1-7 августа: Близнецам – большие деньги, Скорпионам – опасная энергия, Рыбам – карта желанийВидео

00:51

Приметы на 31 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньгиВидео

00:20

"Это ужас и стыд": Сумская рассказала, почему чувствовала себя второсортной рядом с актерами из РФ

00:19

Гороскоп на сегодня 31 июля 2022: Львам – испытания, Весам – козни враговВидео

30 июля, суббота
23:48

Гороскоп на август 2022 для Львов - любовь, деньги, карьераВидео

23:48

"Мы поможем": Зеленский призвал людей немедленно покинуть Донецкую областьВидео

23:20

Боролась вместе с сыном: опасная болезнь забрала жизнь блогерши, супруги футболиста

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять