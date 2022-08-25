Перешел на сторону зла: "Железный человек" Роберт Дауни-младший поддержал Россию

Роберт Дауни-младший поддержал Россию / imdb.com

Американский актер Роберт Дауни-младший попал в грандиозный скандал. Папарацци поймали "Железного человека" во время отдыха с семьей в Сен-Тропе.

Он прогуливался по улицам в летнем костюме, кепке, солнцезащитных очках и кроссовках. Особое внимание привлекли носки актера фирмы Adidas. Над их дизайном работал российский дизайнер Гоша Рубчинский еще пять лет назад, который на белую ткань помимо названия бренда нанес большими буквами слово "Россия".

Фотографии, на которых Дауни-младший щеголяет с символикой страны-агрессора, появились на одном из фан-аккаунтов актера в Twitter.

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Сложно оценить, значит ли этот жест то, что он поддерживает военную политику Кремля и Россию в войне с Украиной, или же просто нацепил первую попавшуюся пару.

? Foi aqui que pediram fotos?



Robert, Susan e Exton Downey em Saint-Tropez, na França, curtindo as férias em família. pic.twitter.com/CNn42uh9Ch — Robert Downey Jr. BR (@RDJBrazil) August 23, 2022

Как бы то ни было, поклонники очень разочаровались в своем кумире. В комментариях актера, который, к слову, ни разу не выразил свою позицию относительно полномасштабной войны в Украине, пристыдили за его бездумность:

"Ты поддерживаешь Россию? О чем ты думаешь? Ты на стороне Таноса?"

"Вы поддерживаете ruzzia? Вы поддерживаете войну и геноцид украинцев?"

"Носки "РОССИЯ"... Поддерживает ли Роберт фашистскую Россию? ПОЗОР!"

"Носки Россия? Серьезно?? Ты отстой, Роберт!! Не Железный Человек — Дерьмовый Человек, не Шерлок — Дерьмлок".

"Кровь украинских детей на твоих носках!!!"

Ранее стало известно, что 53-летний украинский актер, звезда сериалов Крепостная и Поймать Кайдаша, Андрей Луценко ушел на фронт, защищать Украину в составе приграничного отряда.

Заядлый путинист и российский актер Владимир Машков впервые публично отреагировал на антивоенную и проукраинскую позицию его единственной дочери Марии, также актрисы, которая сейчас проживает США.

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