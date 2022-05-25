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"РФ - фашистская страна": Известный спортивный комментатор осудил россиян за "игру в молчанку"

25 мая 2022, 17:39

Александр Шмурнов открыто заявил, что путинская власть более 11 лет обкрадывает россиян и фальсифицирует результаты выборов.

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Российский комментатор Александр Шмурнов назвал РФ фашистской страной / Reuters, росЗМІ

Известный российский спортивный комментатор Александр Шмурнов пошел против "путинского режима" и осудил россиян за то, что они продолжают молча наблюдать за тем, как власть их обворовывает и унижает. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Андронов vs Шмурнов".

Шмурнов добавил, что Путин делает все возможное, чтобы фальсифицировать результаты парламентских и президентских выборов и продолжать наживаться на россиянах. Эта диктатура длится уже минимум 11 лет.

"С 2011 года, а то и раньше, нас обворовывали. Я хочу спросить: где вы были 11 лет? Нас обворовывают. Постоянно. Фальсифицируют выборы, убивают людей, сажают, травят... А главное - Дума продолжает печатать законы, которые закрывают и превращают страну в фашистскую. Все. Точка. Это мой вывод относительно того, что происходит", - сказал Александр Шмурнов.

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Напомним, актер, шоумен и ведущий Игорь Ласточкин признался, что с 2014 по 2018 год снимался в шоу "Однажды в России", выходившее на российском канале ТНТ. Теперь за это ему очень стыдно. Он добавил, что после начала полномасштабного вторжения в Украину разорвал все связи с родственниками, которые там проживают и поддерживают "путинский режим".

Ранее украинская исполнительница Анастасия Приходько, которая считает, что Светлану Лободу нельзя прощать, рассказала, что ей не стыдно от того, что она несколько лет назад представляла Россию на Евровидении с песней "Мама".

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин российское вторжение Россия
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