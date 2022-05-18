Ласточкин рассказал, как ему стыдно за съемки в России

Игорь Ласточкин снимался в российском шоу/ пресс-служба 1+1

Актер, шоумен и ведущий Игорь Ласточкин в эфире YouTube-шоу "Ветераны космических войск" признался, почему в 2014 году, после аннексии Крыма, не отказался от съемок в России.

По его словам, с 2014 по 2018 год Ласточкин снимался в шоу Однажды в России, выходившем на российском канале ТНТ.

"В начале мне казалось, что это один из лучших юмористических проектов на постсоветском пространстве. Честно говоря, я надеялся на этот проект, что он перерастет во что-то очень крутое. Он стартовал в 2014 году, но планировался еще раньше. Когда началось, я взял кредит у продюсера этого шоу на квартиру. Это меня не оправдывает. Кредит немаленький. Родился ребенок, я купил квартиру, мне нужно было делать ремонт", - оправдывается ведущий.

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Он добавляет, что в настоящее время война и гибнут люди. "И мне очень стыдно за все это. Я пытался как-то повлиять на этих людей, рассказать, что здесь происходит с 2014 года. Внимательно меня слушали. Мне так и не удалось их убедить. Я решил отдать эти деньги и больше там не тусоваться. У меня там есть родственники, но я со всеми оборвал связь. Они тупые, не хотят думать", – говорит комик.

Ласточкин предположил, почему молчат русские комики. "ФСБ там всех взялись. Они имели возможность уехать и тогда могли сохранить лицо", — отметил актер.

Напомним, ранее ккраинская исполнительница Анастасия Приходько, которая считает, что Светлану Лободу нельзя прощать, рассказала, что ей не стыдно от того, что она несколько лет назад представляла россию на Евровидении с песней "Мамо".