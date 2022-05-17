Приходько призналась, что ей не стыдно от того, что она на Евровидении представляла Россию

Приходько выступала от россии на Евровидении / УНИАН

Украинская исполнительница Анастасия Приходько, которая считает, что Светлану Лободу нельзя прощать, рассказала, что ей не стыдно от того, что она несколько лет назад представляла россию на Евровидении с песней "Мамо".

Об этом певица рассказала журналистам программы "Зірковий шлях".

"Я не могу сказать, что мне как-то было стыдно из-за этого. На тот момент, это была моя жизнь", - говорит она.

Приходько также отмечает, что у нее было условие выступать на двух языках: украинском и русском.

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Напомним, певица ранее рассказала о своем отношении к действиям Светланы Лободы, которая по информации СМИ не собирается извиняться перед российским зрителем и отменила все концерты в россии.