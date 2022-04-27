Популярный российский телеведущий осудил войну с Украиной и покинул РФ: "Россия мне не мать"

Андрей Довгопол покинул НТВ и рф в знак несогласия с войной в Украине / instagram.com/andy_dow_

Российский журналист и телеведущий телеканала НТВ (шоу Дачный ответ) Андрей Довгопол объявил об увольнении с российского телевидения в связи с личными убеждениями. Он осуждает военную политику кремля и войну в Украине, поэтому покидает телеканал и россию.

И делает это без малейшего сожаления, так как, по заверению самого Довгопола, россия ему - не мать. Для тех, кто считает себя патриотами, ведущий опубликовал пронзительное письмо, которое ему написал его друг, имя которого он не назвал, опасаясь за его жизнь.

Так в письме к Довгополу его друг сравнивает россию не со статной красавицей, и заботливой умницей, любящей матерью, а со старой одноглазой алкоголичкой, избивающей своих детей.

"Они, ты знаешь, Андрей, очень любят ее – эту уродину, которая пожирает их, детей своих, продает за бутылку, лупит почем зря. У слабоумных короткая память, и, наверное, нельзя их за это судить. Они запоминают только хорошее, и помнят те немногие моменты, когда мама была трезва и добра. И им легко поэтому ее любить – величавую, статную, ласковую красавицу. А нам тяжело любить чудовище. Но любим. Ведь, она – мама. И нет другой. И нечего больше любить. Я рад, что ты уезжаешь, Андрей. Такую маму нужно и должно любить издалека, чтоб она не калечила тебя, и своих внуков, правнуков", - говорится в письме.

Андрей Довгопол, который выразил свое несогласие с войной в Украине в первый день полномасштабного вторжения, опубликовал этот опус в надежде открыть глаза псевдопатриотам, которые привыкли жить в тени безумной пропаганды кремля.

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Ранее российский ведущий Александр Гуревич высказался против наступления России на Украину, и в знак солидарности с украинским народом покинул один из крупнейшх телеканалов.

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