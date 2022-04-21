Ведущий популярного российского шоу поддержал Украину и уходит с телеканала

Александр Гуревич был бессменным ведущим шоу

Ведущий юмористической телевизионной игры Александр Гуревич, который вел программу с 1995 года на телеканале "Россия-1" высказался против наступления России на Украину.

Он заявил, что выпуски, которые выходят в эфир после 24 февраля (начало полномасштабной войны в Украине - авт.) были записаны. По информации Medialeaks, войну в Украине он назвал "огромной трагедией".

Гуревич не может шутить во время трагедии в Украине. Фото Medialeaks

Шоумен оставил комментарий под выпуском передачи от 5 марта – предположительно, автор поста обратился к зрителям около месяца назад. В сообщении Александр Гуревич рассказал о родственниках из Одессы и отметил, что считает невозможным шутить "на фоне огромной трагедии".

"У нашей семьи есть и украинские корни. Моя тёща родилась в Одессе, долго жила в Харькове. На Рымарской. А её бабушка – рядом, на Сумской… Тёщи нет с нами два года. Как бы она слушала сегодняшние информационные сводки? Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, а, возможно, отказался бы от участия в нашей развлекательной программе", – сообщил ведущий.

В комментариях под выпуском часть аудитории оставила ведущему трогательные сообщения – зрители рассказали, что смотрят "Сто к одному" с "прошлого века", и поблагодарили шоумена за гражданскую позицию.

Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Александр Гуревич уволился с "Россия-1".

Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре по своему преподнесли новость относительно ухода телеведущего из шоу. В частности, один из интернет-ресурсов написал, что ведущий ушел из развлекательной сферы, потому что "больше не может шутить".