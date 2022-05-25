Долина окончательно открестилась от Украины, признавшись в любви к России / скриншот

Одесситка Лариса Долина, чья карьера начинала свой расцвет в Украине, вновь отметилась скандальным заявление в адрес своей второй родины.

Артистка, которая недавно засветился в оккупированном Донецке, внезапно решила вспомнить свою прежнюю жизнь в Одессе, называя город "родным".

Как выразилась Лариса в Instagram, она "видит и знает, что происходит на самом деле".

"Я много думаю сейчас обо всем. В моем сердце соединились разные чувства и они пытаются договориться между собой. А я сама с собой изначально договорилась. Я вижу все и знаю. Я знаю правду. Я люблю Каспий, там родилась, я бесконечно люблю свою родную и любимую Одессу, но ту, которую я знаю, не сегодняшнюю. Прежней Одессы сейчас нет", – высказалась Долина.

Вместо упоминания ракетных ударов по ее любимому городу, она призналась в любви России.

"Я люблю страну, гражданкой которой стала много лет назад – гражданкой России. Здесь я нашла себя в профессии, стала счастлива, здесь я состоялась как личность", – написала артистка.

Читайте также"Нелюди хотят переписать историю": Лариса Долина оскорбила Украину в интервью о ДонбассеРанее журналист и телеведущий Дмитрий Гордон выступил с критикой Ларисы Долиной, бывшей одесситки, которая разразилась тирадой о нелюдях-украинцах, "российском" Донбассе и искоренении фашизма.

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