Ведущий Модного приговора осудил империалистические взгляды Кремля и войну в Украине

Александр Васильев осудил войну в Украине / instagram.com/alexandre_vassiliev

Российский и французский историк моды, искусствовед и телеведущий, известный по шоу Модный приговор, Александр Васильев написал открытое письмо, в котором выразил свое несогласие с военной оккупацией независимой Украины.

Еще в начале марта 2022 года на сайте муниципалитета литовского города Висагинас появилось обращение Васильева, в котором он критикует военные амбиции кремля по воссозданию российской империи ценой вторжения в Украину.

Возвращение "советского" прошлого также не устраивает искусствоведа - тогда он бежал от "совка" во Францию, сейчас же имеет статус гражданина Литвы.

"Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины. Эта война безусловно, вызовет также и беспрецедентную изоляцию России и, более того, может привести к смертельной ядерной войны на планете Земля. Как пацифист, я решительно против всех войн, их обязательно нужно прекращать.

Я не связан с руководством России, не награждён ни одной правительственной наградой и не получаю помощи для моего Фонда хранилища коллекции Старинного костюма и Истории моды из России. Я никогда не был членом какой-либо партии, я сам был эмигрантом от советского режима во Францию в 1982 году и имею Литовское гражданство более 20 лет", - пишет Васильев.

Не пытаясь прикрыться расплывчатыми и неоднозначными формулировками в конце письма он заявил: "Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы! Да будет Мир!"

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Ранее другой популярный российский телеведущий покинул рф, заявив, что россия - ему не мать.

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