Путинистка Цыганова назвала украинцев "сатанистами" и призвала похищать украинских детей

Российская певица назвала войну "религиозной" и заявила, что Россия якобы "не воюет" против Украины.

Вика Цыганова выпустила песню о вагнеровцах / скриншот с видео

Пропутинская российская певица Вика Цыганова, которая поддерживает убийства украинцев, цинично посвятила песню "вагнеровцам". Она заявила, что Россия "не воюет" с Украиной. Об этом она заявила в эфире российских пропагандистов.

Она кровавую войну, которую развязал, Путин "религиозной".

"Сатана открыл свою пасть. Вот Люцифер, люди говорят, что это такое? Это HIMARS, это и есть бог войны, он руководит этим всем", - сказала Цыганова.

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Она назвала украинцев "сатанистским родом" и заявила, что россияне ждут, когда РФ "даст ответ и напугает". Цыганова злобно призвала РФ силой вывозить украинских детей с оккупированных территорий.

Она даже не возразила, что оккупантов "молотят" в Луганской области, у них нет вооружения и квадракоптеров. К тому же Цыганова очень "переживает" из-за того, что россияне не молятся за оккупантов в церквях РФ.

Ранее Кудрявцева сообщила, что ее тошнит от своих же русских земляков. И виной этому война в Украине. Но стареющую Деву тошнит не от того, что ее земляки убивают и насилуют украинских женщин и детей. Это как раз вписывается в ее картину мира. Тошнит ее от другой категории русских, а именно тех, кто не поддерживает войну и не пошел на сделку с совестью.

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