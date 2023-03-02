147 млн грн: Вакарчук в Лондоне для украинцев собрал на концерте гигантскую сумму

Святослав Вакарчук дал в столице Великобритании, Лондоне, благотворительный концерт - ради сбора денег на украинские больницы.

Святослав Вакарчук / коллаж фото УНИАН

Святослав Вакарчук (лидер легендарной рок-группы "Океан Эльзы") дал благотворительный концерт в Лондоне, во время которого ему удалось собрать более 3.3 млн фунтов стерлингов (около 147 млн грн) на восстановление пострадавших из-за боевых действий больниц. Об этом музыкант написал в на своей Instagram-странице.

"Во время "A Night for Ukraine" в Лондоне я рассказывал о том, что сам видел, почувствовал и слышал за последний год на фронте, в шелтерах и госпиталях. Пел разное: и песни "Океана Эльзы", и что-то новое, и даже украинские народные. Скажу, как есть: рад, что могу через свои выступления привлекать и прямую финансовую помощь, и каждый раз напоминать странам мира, что мы благодарны за поддержку и нуждаемся в ней еще, чтобы вместе и дальше продолжать борьбу до победы", - написал Вакарчук.

Напомним, ранее группа "Океан Эльзы" вместе со своим несменным лидером Святославом Вакарчуком выпустила "Город Марии" - песню-молитву, песню-гимн, посвященную городу Мариуполю и его защитникам.

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"И корабельные пушки не разобьют мою мечту, веру никогда не предаст сердце мое. Будет вечно стоять праведный город Марии, пока над гордым Азовом Солнце встает", - так звучит припев песни.

Ранее сообщалось о том, что культовая британская рок-группа Coldplay, на своем концерте в столице Бельгии, Брюсселе, снова исполнила шлягер своих коллег из украинской группы "Океан Ельзи" ‒ "Обійми". Причем вместе с автором ‒ Святославом Вакарчуком.

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