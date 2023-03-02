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Иво Бобул извинился перед женщинами за сексистские высказывания

2 марта 2023, 17:49
Бобул признал свои слова оскорбительными и отметил, что не думал, что они приведут к таким последствиям.
Иво Бобул
Иво Бобул публично извинился за скандальное интервью, в котором он обвинил всех женщин в меркантильности / facebook.com/ivo.bobul.94

Украинский певец и Народный артист Украины Иво Бобул попал в скандал - во время интервью он назвал всех современных женщин меркантильным и избалованными. Журналистка Эмма Антонюк отметила, что его слова являются оскорбительными и сексистскими.

В результате артист пришел к тому, что за несдержанность необходимо извиниться. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором признал свою ошибку.

Бобул отметил, что и не подозревал, что его слова вызовут такой резонанс. У него не было цели оскорбить женщин, и теперь он понимает, как сильно задел окружающих. Также он пообещал впредь приложить все усилия, чтобы загладить вину.

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"Уважаемые дамы! Я, как украинский певец, желаю выразить искренние извинения за свои необдуманные и оскорбительные слова, которые я высказал во время интервью. Я даже не мог представить, что я так огорчу кого-нибудь своими высказываниями. Знаю, что мои слова были оскорбительными и несправедливыми, обессиленными другими эмоциями и переживаниями. Поэтому я не могу оправдаться, но обещаю, что сделаю все возможное, чтобы исправить свою ошибку и восстановить ваше доверие ко мне. Я должен признаться, что многие женщины, с которыми я имел честь сотрудничать и общаться, всегда были талантливыми и целеустремленными людьми, с большими амбициями и жаждой к жизни. И я был неправ, когда обвинил их в "меркантильности" и "избалованности". Еще раз извиняюсь за свои оскорбительные слова и надеюсь на Ваше прощение", - пишет Иво Бобул.

Извинения Иво Бобула
Иво Бобул публично извинился за скандальное интервью, в котором он обвинил всех женщин в меркантильности / instagram.com/ivobobul_official

Напомним, скандал разгорелся во время интервью, которое Эмма Антонюк брала для своего YouTube-проекта. Разговор почти сразу пошел на повышенных тонах - особенно насчет роли женщины в обществе. Мнение певца по этому поводу оказалось устарелым и оскорбительным, о чем журналистка ему и сказала.

После скандала Бобул обвинил Антонюк в "хайпожорстве", дескать не давал разрешения на публикацию интервью. Журналистка отвергла обвинение, ссылаясь на собственный профессионализм и многолетний опыт.

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