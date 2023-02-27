УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Иво Бобул - сексист?": певец со скандалом сбежал с интервью после сексистских заявлений

27 февраля 2023, 22:33
Иво Бобул порассуждал над тем, что должна и не должна делать "хорошая девушка", и обиделся за обвинение в мизогинии.
Иво Бобул, Эмма Антонюк
Иво Бобул сбежал с интервью после того, как журналистка назвала его сексистом из-за стереотипных убеждений / facebook.com/ivo.bobul.94, скриншот

Украинский певец, Народный артист Украины Иво Бобул вернул себе былую популярность, особенно среди молодого поколения. Однако убеждения 69-летнего артиста могут превратит его в персонажа для мемов, а не в кумира поколений.

Виной тому - сорванное интервью для YouTube-канала Це Ніхто Не Буде Дивитись. Журналистка Эмма Антонюк спросила у Бобула, что он считает самым важным в отношениях между мужчиной и женщиной, а также чему певец учит своего 16-летнего сына в том, что касается отношений с женщинами.

Сперва артист смутился, и отказался делиться своей "мудростью", но затем заявил, что отношения зависят от того, какой окажется женщина. После этого он и вовсе выдал тираду про испорченность и меркантильность всех современных женщин, которая состояла сплошь из устаревших стереотипов.

видео дня

"Женщины бывают разные, а тем более сейчас женщины разбалованы. Очень многое хотят от мужчин. Очень многое. Я смотрю на все это, и мне просто жаль становится мужчин. Сегодня один, через пару лет уже другой и так скачет по кроватям, из одной в другую, ищет принца, а принц был возле нее. Есть хорошие девушки – те сидят по домам и не выходят. И есть те, которые ищут себе какое-нибудь приключение на что-то", - заявил артист, подчеркивая, что он говорит "жизненную правду" и делится опытом, потому что он старше Антонюк, а значит его слова не должны вызывать сомнений.

Когда журналистка напомнила, что высказывания подобного рода оскорбительны и попахивают мизогинией, Бобул начал раздражаться, сообщил, что Антонюк в свои 32 года не замужем и без детей, и не может по этой причине осуждать его жизненный опыт. Тогда журналистка напрямую спросила у певца, считает ли он себя сексистом.

Иво Бобул окончательно вышел из себя и возразил: "Нет, это что-то такое обидное. Сексот, сексист. Нет, солнце мое, я сейчас встану и уйду. Мы начали говорить о чем-то, ты начинаешь давить своей терминологией, которую я не понимаю. Пусть я не понимаю, пусть я глупый. Я говорю тебе жизненные вещи. Я прожил 69 лет. Тебе 32 года, и ты меня начинаешь учить. Не надо макать меня в унитаз. Все, до свидания".

Затем артист покинул студию. Спустя несколько минут он позвонил Эмме Антонюк, однако конструктивного диалога, равно как и продолжения разговора, не вышло. Журналистка отметила, что это было самое короткое интервью в ее практике.

Ранее американскую актрису Дженнифер Лав Хьюитт заплевали за фотошоп и пластические операции: звезда фильма "Сердцеедки" показала "честное фото" - ее не узнали без макияжа и фильтров.

Также 41-летняя светская львица Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына - она назвала первенца необычным именем и не может нарадоваться появлению мальчика.

Другие новости:

шоу-бизнес Иво Бобул новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:48

Гороскоп на март 2023 для Козерогов: тяжелые времена закончатся, наступит белая полоса

22:47

"Развал РФ ничего не изменит": оба сценария судьбы, которую предсказывают России, абсурдны – НакиВидео

22:41

Запад подталкивает Украину к освобождению всех территории до осени – BildВидео

22:40

Лукашенко после "бавовны" нервно выдвинул требования для завершения войны в УкраинеВидео

22:33

"Иво Бобул - сексист?": певец со скандалом сбежал с интервью после сексистских заявленийВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:59

Пробил новое дно: пропутинский Орбан жестко выступил против вступления Украины в НАТОВидео

21:34

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

21:22

Еще один удар: 64-летняя Мадонна оплакивает смерть близкого человека

21:19

Майкл Наки. У Путина нет шансов удержать властьВидеоблоги

Реклама
21:13

"Они будут искать скорейшие решения": Буданов оценил угрозу наступления РФ на КиевВидео

20:39

Ротару выступила на железнодорожном вокзале в КиевеВидео

20:03

"Этот период определит ход войны": следующие 3 месяца будут очень активными – БудановВидео

19:59

Урожай будет в 2 раза лучше: зачем помидоры удобряют кофейной гущейВидео

19:49

Педагогика с кулаками: в Москве учитель до полусмерти отметелил ученика из-за прическиВидео

19:37

Мороз будет крепким: синоптики рассказали о новой погоде в мартеВидео

19:28

"Холодное, уродливое чувство": Шон Пенн рассказал о встрече с Путиным в компании МихалковаВидео

19:20

Как выглядит российская победа - уже не знает никто, даже Путинмнение

19:14

Снял видео для любовницы: путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптизВидео

19:00

Что на вилке у монарха: странные кулинарные запреты британской королевской семьи

18:58

Угроза поставок Китаем оружия России: Буданов сделал заявлениеВидео

Реклама
18:49

Жестоко издевались над мирными людьми: в Украине задержали главарей оккупантской пыточной в Херсоне

18:45

Самолет РФ в Мачулищах взорвала белорусская оппозиция: деталиВидео

18:22

Какие имена притягивают счастье: обо всем расскажут особенные буквы

18:20

Можно ли пить чай с вином: удивительные сведения о необычной смеси напитков

18:00

Видео новости компании

17:58

Зачем хозяйки кладут лавровый лист в крупу: мало кто знает об этом секрете

17:41

РФ собрала сотни единиц ударной авиации и меняет тактику обстрелов: есть риск атаки с воздуха – ГУРВидео

17:41

Путин скоро потеряет президентское кресло: его могут убить "свои" люди - журналистВидео

17:15

В Украине может произойти сильное землетрясение магнитудой 7 баллов: сейсмолог назвал городВидео

17:06

Можно ли вырастить лавровое дерево дома: приправа выращенная своими руками

16:32

Что нельзя делать в последний день зимы: приметы на 28 февраляВидео

16:24

Ответный удар Украины и НАТО: в ВСУ оценили сценарий высадки войск РФ в ПриднестровьеВидео

16:12

"Диктатор не наестся одним куском": после поражения Путин развяжет новую войну – журналистВидео

16:10

Знаки зодиака которые любят только себя: их эгоизм поражаетВидео

15:58

Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзяВидео

15:58

Астролог назвал города Украины, жителям которых нужно опасаться обстрелов в ближайшие дниВидео

15:47

Гороскоп на завтра 28 февраля 2023: Овнам – деньги, а Девам – чужие проблемы

15:39

У Путина испугались и разразились обвинением в адрес Украины и Запада из-за ПриднестровьяВидео

15:37

Известную модель убили и расчленили с холодящей душу жестокостью

15:28

Механизированная бригада ВСУ получила еще два авто от Favbet Foundation

Реклама
15:21

Садизм, пытки и убийства гражданских: армия РФ показывает "звериный оскал" — журналист

14:52

Журналист спрогнозизировал, будет ли выход ВСУ на границы 91-го означать окончания войныВидео

14:51

Путин не выведет войска из Украины: Наки назвал причинуВидео

14:45

F-16 могут передать в решающий момент: США обещают Украине оружие для победы

14:33

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средстваВидео

14:28

"Украина имеет право на военный сценарий": в Молдове объяснили ситуацию с ПриднестровьемВидео

14:10

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые показала свою настоящую маму

14:06

В 50 выглядят на 30 и живут до 100 лет: в чем секрет молодости китайцев

13:48

"Я люблю тебя, пока слышны взрывы": Милла Йовович тронула стихом о войне в УкраинеВидео

13:47

Бунт иркутских мобилизованных: оккупантов бросают на штурм как расходный материал

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять