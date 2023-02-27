"Иво Бобул - сексист?": певец со скандалом сбежал с интервью после сексистских заявлений

Иво Бобул порассуждал над тем, что должна и не должна делать "хорошая девушка", и обиделся за обвинение в мизогинии.

Иво Бобул сбежал с интервью после того, как журналистка назвала его сексистом из-за стереотипных убеждений / facebook.com/ivo.bobul.94, скриншот

Украинский певец, Народный артист Украины Иво Бобул вернул себе былую популярность, особенно среди молодого поколения. Однако убеждения 69-летнего артиста могут превратит его в персонажа для мемов, а не в кумира поколений.

Виной тому - сорванное интервью для YouTube-канала Це Ніхто Не Буде Дивитись. Журналистка Эмма Антонюк спросила у Бобула, что он считает самым важным в отношениях между мужчиной и женщиной, а также чему певец учит своего 16-летнего сына в том, что касается отношений с женщинами.

Сперва артист смутился, и отказался делиться своей "мудростью", но затем заявил, что отношения зависят от того, какой окажется женщина. После этого он и вовсе выдал тираду про испорченность и меркантильность всех современных женщин, которая состояла сплошь из устаревших стереотипов.

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"Женщины бывают разные, а тем более сейчас женщины разбалованы. Очень многое хотят от мужчин. Очень многое. Я смотрю на все это, и мне просто жаль становится мужчин. Сегодня один, через пару лет уже другой и так скачет по кроватям, из одной в другую, ищет принца, а принц был возле нее. Есть хорошие девушки – те сидят по домам и не выходят. И есть те, которые ищут себе какое-нибудь приключение на что-то", - заявил артист, подчеркивая, что он говорит "жизненную правду" и делится опытом, потому что он старше Антонюк, а значит его слова не должны вызывать сомнений.

Когда журналистка напомнила, что высказывания подобного рода оскорбительны и попахивают мизогинией, Бобул начал раздражаться, сообщил, что Антонюк в свои 32 года не замужем и без детей, и не может по этой причине осуждать его жизненный опыт. Тогда журналистка напрямую спросила у певца, считает ли он себя сексистом.

Иво Бобул окончательно вышел из себя и возразил: "Нет, это что-то такое обидное. Сексот, сексист. Нет, солнце мое, я сейчас встану и уйду. Мы начали говорить о чем-то, ты начинаешь давить своей терминологией, которую я не понимаю. Пусть я не понимаю, пусть я глупый. Я говорю тебе жизненные вещи. Я прожил 69 лет. Тебе 32 года, и ты меня начинаешь учить. Не надо макать меня в унитаз. Все, до свидания".

Затем артист покинул студию. Спустя несколько минут он позвонил Эмме Антонюк, однако конструктивного диалога, равно как и продолжения разговора, не вышло. Журналистка отметила, что это было самое короткое интервью в ее практике.

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