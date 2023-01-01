"Уважения не было": Иво Бобул высказался про выступления Софии Ротару в РФ после 2014 года

Артист сравнил "хуторянку" с Аллой Пугачевой, и объявил ее вне знакона.

Иво Бобул заступился за Софию Ротару из-за ее концертов в РФ после 2014 года / facebook.com/ivo.bobul.94, instagram.com/sofiarotaru.official

Украинский певец и Народный артист Украины Иво Бобул переживает ренессанс своей карьеры, чему очень счастлив. Артист считает, что ранее его со сцены "выдавила" когорта российский артистов, перед которыми поклонялись, тогда как свои таланты не ценили.

Немало в этом вины и самих украинских артистов, в особенности тех, кто играл в "голубя мира". Таких сейчас жернова войны и расцвет украинской самосознательности просто перемололи.

В интервью для Алины Доротюк Бобул рассказал, что думает о тех представителях шоу-бизнеса которые цеплялись и цепляются за тезис про "артистов вне политики".

"Артист всегда "в политике". Я не судья, но у каждого есть своя голова на плечах. Каждый мог подумать, что он делает. Деньги можно заработать, но уважение к себе, к своему народу и государству должно быть на первом месте. Об этом не стоит забывать. Мы стали свободнее. Тот багаж, который нес наш шоу-бизнес, он отпал. Имею в виду российских актеров, певцов, выступавших у нас. Перед ними стелились, кланялись. Это было, это история, как не нужно делать. Уважения не было. Нужно уважать своих. Теперь спохватились, но поезд немного ушел. Поняли, что есть свое и его нужно уважать. Уже не та Украина, которая была 5-10 лет назад. Всё изменилось. Нужно уважать свою культуру, а если не будет своей культуры, то будешь платить не своим. У нас есть что уважать", - напомнил артист.

Меж тем он убежден, что в шоу-бизнесе есть такие величины, которые за свой многолетний труд заслужили у общественности полную неприкосновенность. К таким Бобул относит Софию Ротару. Певец убежден: не важно где была и чем занималась София Михайловна после 2014 года, с кем заигрывала и для кого пела. Во время войны в Украине она четко выразила свою позицию, и не играла в кошки-мышки с совестью.

"София Ротару вне закона, как Алла Пугачева. Нельзя равнять то, что нельзя равнять. Высота этих артистов очень велика. До них нужно дотянуться, чтобы иметь такие преференции. Я не знаю, где Ротару выступала. В настоящее время она находится в Украине. Не надо копаться в каком-то белье. Ну было и все. Где она сейчас - меня это интересует. Кроме нее другие ездили и штаны на сцене снимали. А многие перекрасились, потому что поняли, что Украина победит. Я за себя отвечаю, а не за других. У них голова на плечах", - подчеркивает Иво Бобул.

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