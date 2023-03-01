Иво Бобул "наехал" на журналистку после скандального сексистского интервью

Народный артист набросился на Эмму Антонюк с обвинениями в нарушении журналистской этики.

Иво Бобул и Эмма Антонюк поскандалили на почве сексистских заявлений певца / Скриншот

Украинский певец, Народный артист Украины Иво Бобул со скандалом сбежал с интервью для YouTube-канала Це Ніхто Не Буде Дивитись. Журналистка Эмма Антонюк спросила у артиста о том, что он рассказывает 16-летнему сыну про отношения с женщинами.

В ответ Бобул выпалил эмоциональную речь про испорченность и меркантильность современных женщин, щедро приправляя ее сексистскими высказываниями на собственный устарелый вкус. Антонюк подчеркнула, что такие слова она считает оскорбительными, и упрекнула певца в мизогинии. После этого он сбежал с интервью, а журналистка опубликовала интервью, не вырезая истеричной реакции Иво Бобула.

Ролик быстро разлетелся по сети - за два дня он собрал более двухсот тысяч просмотров. Не удивительно, что СМИ стали "охотиться" за певцом, чтобы получить его комментарий о том, что он думает о скандальном интервью, и жалеет ли он о сказанном.

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Издание KP.UA выяснило, что у Бобула о состоявшемся конфликте с Антонюк ни капли сожаления. Более того, он обвиняет журналистку в незаконной публикации интервью.

"Я больше 40 лет на сцене, а 32 ей года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила в Youtube наш разговор по телефону. Никто не имеет права на это без разрешения. Это правило журналистики", - заявляет артист.

Согласно 13 статье Закона "Об авторском праве и смежных правах" любой выпускаемый материал должен быть согласован и с журналистом, и со спикером, так как они оба являются соавторами интервью.

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