Журналистка опровергла утверждение Иво Бобула насчет публикации "сексистского" интервью

Эмма Антонюк отреагировала на обвинение от Иво Бобула в непрофессионализме из-за якобы несогласованного выпуска скандального интервью.

Иво Бобул и Эмма Антонюк / коллаж фото УНИАН и СТБ

Скандал с привкусом сексизма между блогеркой Эммой Антонюк и звездой украинской эстрады 1990-х Иво Бобулом не утихает. Как заявила сама девушка в комментарии "Детектор медиа", артист не запрещал ей публиковать это самое скандальное интервью.

"У меня большой опыт работы на телевидении и я очень чувствительна к таким моментам. Если бы Иво Бобул озвучил мне запрет публиковать это интервью, я бы запомнила. И консультировалась бы с медиаюристами. Я с уверенностью могу разве повторить: Иво Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете публикации материала", – сказала она.

Напомним, скандал разгорелся во время интервью, которая Эмма Антонюк брала для своего YouTube-проекта. Разговор почти сразу пошел на повышенных тонах - особенно насчет роли женщины в обществе.

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В конце концов Антонюк напрямую спросила у певца, считает ли он себя сексистом.

"Нет, это что-то такое обидное. Сексот, сексист. Нет, солнце мое, я сейчас встану и уйду. Мы начали говорить о чем-то, ты начинаешь давить своей терминологией, которую я не понимаю. Пусть я не понимаю, пусть я глупый. Я говорю тебе жизненные вещи. Я прожил 69 лет. Тебе 32 года, и ты меня начинаешь учить. Не надо макать меня в унитаз. Все, до свидания", - заявил артист.

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