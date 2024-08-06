Путинист Тарзан наплевал на маму Наташи Королевой - что произошло

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Наташа Королева и ее муж-путинист Сергей Глушко (Тарзан) проигнорировали возможность проведать маму и сестру артистки в США.
Как сообщают росСМИ, мама Королевой Людмила Порывай и старшая сестра Руся уже много лет живут в США. Ранее у Тарзана с тещей произошел конфликт по поводу взглядов на войну в Украине, ведь он ярый поклонник диктатора Путина, а Людмила поддерживает Украину. Теперь же Сергей ни ногой к маме артистки.
До конфликта Королева и Тарзан каждое лето летали в Майами, но в этом они решили отдохнуть в стране-оккупанте.
"В августе плывем в круиз по городам России, по Золотому кольцу, по Волге. Дней на десять! Серьезный такой круиз, недешевый, кстати. Но будем надеяться, что оно того стоит", - рассказал Тарзан.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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