Путинист Тарзан наплевал на маму Наташи Королевой - что произошло

Наташа Королева и Сергей Глушко не отправятся в США к родственникам.

https://stars.glavred.info/putinist-tarzan-napleval-na-mamu-natashi-korolevoy-chto-proizoshlo-10586087.html Ссылка скопирована

Тарзан не желает видеть маму Наташи Королевой / instagram.com/mama_luda_star

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Наташа Королева и ее муж-путинист Сергей Глушко (Тарзан) проигнорировали возможность проведать маму и сестру артистки в США.

Как сообщают росСМИ, мама Королевой Людмила Порывай и старшая сестра Руся уже много лет живут в США. Ранее у Тарзана с тещей произошел конфликт по поводу взглядов на войну в Украине, ведь он ярый поклонник диктатора Путина, а Людмила поддерживает Украину. Теперь же Сергей ни ногой к маме артистки.

До конфликта Королева и Тарзан каждое лето летали в Майами, но в этом они решили отдохнуть в стране-оккупанте.

видео дня

"В августе плывем в круиз по городам России, по Золотому кольцу, по Волге. Дней на десять! Серьезный такой круиз, недешевый, кстати. Но будем надеяться, что оно того стоит", - рассказал Тарзан.

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред