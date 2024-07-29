Схватила и затащила: на путиниста Тарзана напали на дискотеке

Путинист Глушко рассказал, как на дискотеке девушка не сдержалась от его красоты.

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Тарзан рассказал о поклоннице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/

Муж предательницы Украины Наташи Королевой – Сергей Глушко (Тарзан), который в диком восторге от страшного незаконного вторжения РФ в Украину, решил похвастаться, как от него млеют девушки еще со школьных времен.

В эфире российского шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой", Тарзан вспомнил, как еще в подростковом возрасте начал тренироваться, чтобы сделать свою фигуру красивой. После этого у путиниста появилось много поклонниц.

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"В школе была какая-то дискотека. Прямо посреди нее девушка, которая мне нравилась, вдруг меня хватает, затаскивает в какой-то класс и начинает целовать. Я был настолько удивлен, что в какой-то момент оторвал ее от себя и спросил, что случилось. Она сказала: "Как я могу пройти мимо чувака с такой фигурой!", — поделился любитель диктатора Путина.

Кто такой Сергей Глушко (Тарзан)? Сергей Витальевич Глушко — российский актёр, певец, бодибилдер, художник и стриптизёр. Наибольших успехов в странах бывшего СССР достиг как стриптизёр под псевдонимом Тарзан, стал известен благодаря отношениям и браку с Наташей Королёвой, которая ушла к нему от певца и композитора Игоря Николаева.

Поддержал террористическое нападение России на Украину. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины так как "поддержал военное вторжение России в Украину в публичных заявлениях, социальных сетях".

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Отметим, Наташа Королева поддерживает своего мужа-путиниста Тарзана, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.

А также Наташа Королёва решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом.

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