"Забрала скорая": предательница Наташа Королева попала в беду

Предательница Наташа Королева рассказала, как во время отдыха она вызвала скорую помощь.

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Наташа Королева попала в неприятнуюситуацию / instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева, которая предала Украину и строит свою карьеру в стране-террористе РФ, отправилась на отдых в Гагру с подругой, сыном и невесткой, но там случилась с ней неприятная ситуация.

Как сообщила предательница в своих соцсетях, она вызвала скорую помощь для подруги, но так и не уточнила, что именно с ней случилось.

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"Все бывает в гастрольной жизни! Марину забрала скорая. Ну что делать? С Мариной все в порядке", — заявила путинистка Королева.

Также певица поблагодарила врачей за помощь и сейчас приходит в себя после случившегося.

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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