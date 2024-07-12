Певица Наташа Королева, которая предала Украину и строит свою карьеру в стране-террористе РФ, отправилась на отдых в Гагру с подругой, сыном и невесткой, но там случилась с ней неприятная ситуация.
Как сообщила предательница в своих соцсетях, она вызвала скорую помощь для подруги, но так и не уточнила, что именно с ней случилось.
"Все бывает в гастрольной жизни! Марину забрала скорая. Ну что делать? С Мариной все в порядке", — заявила путинистка Королева.
Также певица поблагодарила врачей за помощь и сейчас приходит в себя после случившегося.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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