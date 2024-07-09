УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Сегодня большой праздник": предательница Наташа Королева устроила гуляние на фоне обстрела Украины

Элина Чигис
9 июля 2024, 08:17
119
Наташа Королева отпраздновала День семьи вместе с сыном и невесткой в Гаграх.
Наташа Королева
Наташа Королева цинично отправилась отдыхать, когда РФ обстреливала Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/

Предательница Украины Наташа Королева, которая родилась в Киеве, но живет в стране-террористе РФ и поддерживает войну в родной стране, решила отправиться отдохнуть. На российский курорт в Гаграх она взяла с собой сына Архипа и невестку-стриптизершу Мелиссу.

На своей странице в соцсетях Королева показала, как развлекалась на отдыхе и отпраздновали День семьи.

видео дня

"Летний вечер в Гаграх. Праздничный, между прочим, в кругу семьи. Сегодня прекрасный большой праздник. И мы психанули, мы в Гаграх. Сегодня у нас Мелисса в Гаграх с Якиным", - отметила путинистка.

Наташа Королева даже не думает о горе в Украине
Наташа Королева даже не думает о горе в Украине / фото: скрин instagram.com/koroleva__star/

Стоит отметить, что пока предательница Королева отдыхала в семейном кругу на российском курорте, Украину безжалостно обстреливали российские оккупанты. В том числе, страна-террорист нанесла удар по детской больнице "Охматдит" в Киеве. Только вот путинистка и слова не написала о горе в ее родной стране, ведь уже давно продала свою совесть за кровавые российские рубли.

Предательница Королева привезла сына и невестку на курорт
Предательница Королева привезла сына и невестку на курорт / фото: скрин instagram.com/koroleva__star/

Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Наташа Королева новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ массированно атаковали дроны: взорвана нефтебаза, горит подстанция

РФ массированно атаковали дроны: взорвана нефтебаза, горит подстанция

09:12 Мир
Под завалами нашли тело мальчика: в Киеве выросло число жертв ракетного удара РФ

Под завалами нашли тело мальчика: в Киеве выросло число жертв ракетного удара РФ

08:50 Украина
"Будет принято решение": Столтенберг отреагировал на ракетный удар РФ Украине 8 июля

"Будет принято решение": Столтенберг отреагировал на ракетный удар РФ Украине 8 июля

08:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света 13151

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ 6839

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами 4420

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами

Китайский гороскоп на завтра 9 июля: Тиграм - лечение, Быкам - афера с деньгами 2968

Китайский гороскоп на завтра 9 июля: Тиграм - лечение, Быкам - афера с деньгами

Последние новости

09:12

РФ массированно атаковали дроны: взорвана нефтебаза, горит подстанция

08:50

Под завалами нашли тело мальчика: в Киеве выросло число жертв ракетного удара РФФото

08:48

Не надо этих бородатых аналогий с Финляндией!мнение

08:31

Гороскоп на завтра 10 июля: Рыб подведут ноги, Львам нужен совет

08:17

"Сегодня большой праздник": предательница Наташа Королева устроила гуляние на фоне обстрела Украины

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:14

"Будет принято решение": Столтенберг отреагировал на ракетный удар РФ Украине 8 июля

08:13

Силы обороны Украины восстановили позиции на востоке: в ISW назвали направление

07:14

Байден анонсировал встречу с Зеленским: о чем будут говорить президентыФото

06:22

Почему Запад не увеличит поддержку Украины после атаки на Охматдетмнение

Реклама
04:36

Лучше пить почти сразу: какой срок хранения заваренного кофе - точная цифраВидео

04:07

Можно ли убирать в воскресенье: народные приметы и церковные запреты

03:45

Лопес намекнула на примирение с Аффлеком: звезда раздразнила фанатов

03:15

Фиби из "Зачарованных" поддержала Украину после российского обстрелаФото

03:00

"Наступила на горло": Меган Маркл безысходно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось

02:30

РФ выбрала новые цели: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

02:10

Как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви: домашние средства за копейкиВидео

01:34

Головоломка для самых зорких: нужно найти кольцо за 6 секунд на огороде

00:55

Действительно нужное вооружение: Германия передает Украине большой пакет помощи

08 июля, понедельник
23:28

55-летний Уилл Смит и его 52-летняя жена в третий раз станут родителями - СМИ

23:18

Удар по Охматдету не убедил: США отказываются принимать сверхважное для Украины решениеФото

Реклама
23:17

Обстрел "Охматдета" показал лицо РФ: ЕС и США хотят расследования

23:13

Россия прорывала ПВО Киева с ночи: когда ждать следующий массированный обстрел — прогноз

22:34

Детей из Охматдета будут лечить за границей: какие страны предложили помощьФото

22:21

Черная лента и слезы: Элина Свитолина рассказала миру про ракетный обстрелФотоВидео

21:51

"Танцы на крови": Алина Гросу показала, как "отрывается" во время обстрела РФ по Украине

21:32

Дьявольский замысел самых православных генералов предельно очевиденмнение

21:19

России не видать прямых поставок "Шахедов" от Китая — и вот почему

21:16

Как удалить пятно от тонального крема: что делать, чтобы справиться с пакостью

21:07

Количество погибших и пострадавших сильно увеличилось: спасатели шокировали деталямиФото

20:37

"Пытались убить": во время атаки РФ на Украину завалило квартиру украинского музыканта

20:22

В Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тела двух детей

19:57

Бандеру и Коновальца планируют перезахоронить - где и для чего

19:50

Массированный удар по Украине не был обычным, какие цели преследует РФ — эксперты

19:50

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами

19:32

Детям, которые находились в "Охматдете" во время атаки РФ, сейчас спасают жизни: детали

19:18

Не забыл - новый тренер Милана пришел к журналистам с украинским флагом

19:16

Чем лучше всего чистить стиральную машину: как справиться с застарелой проблемой

18:56

"Я думал, что погибну": известный шоумен оказался в эпицентре удара по Киеву

18:54

Часов без света будет больше, чем с ним: график отключения электроэнергии на 9 июля

18:45

Суток без отключений не будет: в июле отменили график измерений - Укрэнерго

Реклама
18:41

Польша планирует производить электроэнергию для Украины - Туск заявил как именно

18:35

Россия потратила миллиарды рублей на ракетную атаку на Украину сегодня — Forbes

18:18

Она была сиротой, но боролась за жизнь детей: в Охматдете погибла молодая врачФото

18:11

Байден окончательно решил, будет ли участвовать в президентской гонке

18:01

Нарушений безопасности не было: Крамаров объяснил, что произошло на аэродроме в Миргороде

17:51

Ракеты шли на сверхмалых высотах: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ

17:42

"Это лицо России" - украинская чемпионка высказалась о сегодняшнем обстреле

17:34

Загадку природы отгадают только самые сметливые: что будет, если расплавить соль

17:30

Польша подумывает сбивать ракеты РФ над Украиной: заявление Зеленского и Туска

17:11

"Выродки из Кремля": Зеленский резко отреагировал на удар РФ по "Охматдету"

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять