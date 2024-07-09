"Сегодня большой праздник": предательница Наташа Королева устроила гуляние на фоне обстрела Украины

Предательница Украины Наташа Королева, которая родилась в Киеве, но живет в стране-террористе РФ и поддерживает войну в родной стране, решила отправиться отдохнуть. На российский курорт в Гаграх она взяла с собой сына Архипа и невестку-стриптизершу Мелиссу.
На своей странице в соцсетях Королева показала, как развлекалась на отдыхе и отпраздновали День семьи.
"Летний вечер в Гаграх. Праздничный, между прочим, в кругу семьи. Сегодня прекрасный большой праздник. И мы психанули, мы в Гаграх. Сегодня у нас Мелисса в Гаграх с Якиным", - отметила путинистка.
Стоит отметить, что пока предательница Королева отдыхала в семейном кругу на российском курорте, Украину безжалостно обстреливали российские оккупанты. В том числе, страна-террорист нанесла удар по детской больнице "Охматдит" в Киеве. Только вот путинистка и слова не написала о горе в ее родной стране, ведь уже давно продала свою совесть за кровавые российские рубли.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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